”Olin työtön, mutta mies vaati maksamaan puolet kaikesta” – naiset kertovat, miltä tuntuu, kun kumppanin tulot ovat ihan eri tasolla

Yhteinen elämä, yhteiset rahat, sanoo moni. Helppoa se ei silti aina ole.

Kerroimme hiljattain Essistä ja Lotasta, jotka tienaavat enemmän kuin kumppaninsa.

Raha ja rakkaus eivät ole aivan yksinkertainen yhtälö – Essi kertoo, että esimerkiksi matkustaminen aiheutti hänen suhteessaan kiistoja. Essi myöntää myös lipsuneensa periaatteestaan pitää rahat täysin ominaan, kun elämä rahattoman poikaystävänsä kanssa kävi tylsäksi.

Lukijoilla on samankaltaisia kokemuksia. Moni kertoo kuitenkin myös siitä, että eripariset tulot eivät aiheuta suhteessa sen isompia pulmia.

– Ei meillä ole ongelmia, vaikka nyt vaimoni ansaitsee enemmän kuin minä. On ollut aikoja, jolloin minä olen maksanut hänenkin elämänsä kokonaan. Ne ajat on hyvin hänenkin muistissa, ja siksi meillä on sama kumpi mitäkin maksaa, koska meillä ei ole velkoja. Minulla tulot ovat satunnaisia, koska en ole keksinyt miten sijoittamalla voisi saada aina säännölliset tulot, eräs mies kertoo.

– Oli yksi vuosi ettei minulla ollut tuloja ollenkaan. Vaimoani se ei haitannut, mutta verottajaa se häiritsi ja sieltä tuli kaikkiaan kolme selvityspyyntöä. Olisi pitänyt olla kaiketi jotenkin deekiksellä, pikavippikierteessä tai pimeästi töissä. Kun en ollut, niin oli vaikeaa saada virkamies uskomaan, että meillä on yhteiset rahat. Vaimoni joutui todistamaan sen verottajalle, kun uhkasivat minua jälkiverolla.

”Yhteinen elämä, yhteiset rahat”

Eräs nainen kertoo koko 30 vuotta kestäneen liittonsa ajan tienanneensa enemmän kuin miehensä. Sama on jatkunut eläkkeellä.

– Bruttoeläkkeeni on yli kaksinkertainen mieheeni verrattuna. Alkuvuosina oli riitaa, koska mies koki, että hänen rahansa loppuivat ja minun riittivät, vaikka maksoin suurimman osan. Lainat kokonaan ja samoin auton kulut. Tein radikaalin ratkaisun. Lopetin oman tilini ja palkkani siirtyi hänen nimissään olleelle, mutta yhteiseksi muutetulle tilille.

Naisen ainoa vaatimus oli, että hänen rahankäyttöään ei kontrolloida eikä kommentoida.

– Tuon päätöksen jälkeen ei ole rahasta riidelty, ja rahat ovat riittäneet kaikkeen, mitä olemme halunneet. Kommenttia joskus tulee, mutta kun ärähdän, se loppuu siihen. Yhteinen elämä, yhteiset rahat!

” On outoa, jos paremmin tienaava nainen nähdään ongelmana.

”Tienaan nelinkertaisesti enemmän kuin mieheni”

Muutkin lukijat kertovat ansaitsevansa reippaasti puolisoitaan enemmän.

– Tienaan lähes kolme kertaa enemmän kuin mieheni, ja näin on ollut yli 10 vuotta ilman ongelmia. Jaamme kulut niin, että maksan 2/3 perusmenoista. Se on minusta pelkästään reilua. Minulle ei olisi ongelma maksaa mieheni osuutta yhteisistä matkoista, mutta hän haluaa välttämättä maksaa omat matkakulunsa. Välillä olen huolissani, pystyykö hän säästämään riittävästi omalle tililleen, koska haluamme matkustella yhdessä paljon, ja hänen talouttaan se rasittaa enemmän. Pyrin sitten maksamaan esim. yhteisiä hankintoja enemmän. Minusta on outoa, jos paremmin tienaava nainen nähdään ongelmana. Olipa kyse tuloerosta miten päin vain, tärkeää on turvata molemmille mahdollisuus itsellisyyteen.

Tämä edistää naisen mukaan myös rakkautta.

– Minä tienaan nelinkertaisesti enemmän kuin mieheni. Tämä ei ole koskaan haitannut suhteessamme. Minä maksan asuntolainan, ruuat, vakuutukset yms. Mieheni maksaa vastikkeen. Molemmilla on omat tilit ja molemmat maksavat omat menonsa ja ostoksensa. Minä haluan enemmän matkustella ja silloin maksan meidän molempien reissun. Miestäni välillä haittaa, kun minä maksan kaiken, mutta tiedän, että jossain vaiheessa hän pystyy taas maksamaan enemmän yhteisiä menoja. Me olemme yhtä ja siihen ei voi raha vaikuttaa. Olemme luvanneet pitää toisistamme huolta.

”Maksan siitä, että minun ei tarvitse kokata”

– Minä tienaan noin puolet enemmän kuin mies. Molemmat laittaa rahaa säästöön ja maksetaan laskuja. Vastaan kaikista päivittäisistä ja lasten hankinnoista. Isommat hankinnat ja lomat suunnitellaan yhdessä ja katsotaan miten rahoitetaan; molemmat osallistuvat, mutta ei lasketa ”suhteessa”, eräs nainen kertoo.

Molemmille tärkeämpää on se, että saa osallistua. Summalla ei niin ole väliä.

– Pääasia, että oletuksena ei ole, että toinen hankkii ja maksaa. Kun käydään perheen kanssa ulkona syömässä, maksan lähes aina, mutta en ole ikinä ajatellut sitä niin, että miksi maksan muiden syömisestä vaan niin päin, että maksan siitä että minun ei tarvitse kokata. Yleisimmin ehdotus syödä ulkona tulee myös minulta.

Jos puoliso salaa todellisen taloustilanteensa kumppaniltaan, kaikki ei ole suhteessa kunnossa.

Kun rahojen kontrollointi menee liiallisuuksiin

Joskus raha-asioissa voidaan mennä suoranaisen riiston ja vallankäytön puolelle. Yksi lukija kertoo olleensa liittonsa aikana työtön, mutta kumppani esitti silti tiukkoja vaateita.

– Hän vaati maksamaan puolet kaikesta. Minulla ei ollut sen jälkeen rahaa edes kahvikuppiin. Tätä sanotaan taloudelliseksi väkivallaksi. Se on toisen pitämistä rahattomana. Hän eli mukavaa elämää, söi ravintoloissa, kävi ulkona jne. Huippuitsekäs ihminen. En saanut toimeentulotukea, koska puolison tulot otettiin huomioon laskelmassa. Otin melko nopeasti avioeron, jonka jälkeen sain toimeentulotukea ja asumislisää. Taloudellinen ahdinko loppui. Tunsin olevani suorastaan varakas aiempaan verrattuna, vaikka todellisuudessa olin edelleen köyhä. Täysin ilman rahaa on mahdotonta elää pidemmän päälle.

Kukaan ei tiedä, miten tavallista taloudellinen väkivalta on. Jutussamme haastatellun asiantuntijan mukaan taloudellisen väkivallan tunnistaa esimerkiksi siitä, kun toinen haluaa yksin päättää rahoista, alistaa ja kontrolloida.

Puoliso voi esimerkiksi vaatia, että toisella ei saa olla omaa pankkitiliä tai hän saattaa haluta ainakin käyttöoikeuden puolison tiliin. Vähemmän ansaitsevan palkka voi mennä yhteiseen elämiseen, mutta parempipalkkainen saattaa käyttää ansionsa pääosin itseensä. Joskus toisen omaisuutta voidaan käyttää raa'asti hyväksi tai salata kumppanilta tuloja.

Tällaisiin tilanteisiin voi olla tarpeen hakea ammattiapua.