”Aviomiestäni luultiin usein isäkseni” – parin onni kesti isosta ikäerosta huolimatta monta vuotta, mutta loppu oli surullinen

– Meillä on ikäeroa 21 vuotta. Ikäero ei oikeastaan näy missään. Miehelläni on kuitenkin enemmän elämänkokemusta, joten hän tietää joistakin asioista paremmin kuin minä. Se kokemus on hänessä mielestäni juuri parasta.

”Viimeiset 5–6 vuotta olin hänen omaishoitajansa”

”Olemme kuulleet ilkeitä kommentteja ja menettäneet ystäviäkin”

– Minä olen 30-vuotias ja mieheni on 47-vuotias. Ikäero ei näy arjessamme, mutta olemme kuulleet ilkeitä kommentteja ja menettäneet ystäviäkin. Ystäväpiiriä on joutunut muuttamaan, mutta rakkaimmat ystävät hyväksyvät elämäni valinnat ja se on mielestäni tärkeintä. Olen ollut yhdessä ikäisteni kanssa, mutta en voisi enää ajatella olevani, sillä nykyinen elämäntilanteeni on tasapainoinen ja ihana.