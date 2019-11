Parisuhteiden varakkaammat osapuolet avautuvat: ”Ärsyttää ihan suunnattomasti, kun vaimo on tietoisesti hakeutunut matalapalkkaiselle alalle”

Seksi & Parisuhde

Parisuhteiden varakkaammat osapuolet avautuvat: ”Ärsyttää ihan suunnattomasti, kun vaimo on tietoisesti hakeut

”Yksi tili”

Kustannukset suhteissa tuloihin

Paremmin tienaava mies jättää vuokran maksamatta

”Minulla on usein kurja olo”

”Vaimo kuluttaa mitä haluaa – Porsche yhteisessä käytössä”

”Terveyssiteet, tamponit ja rintaliivit eivät ole henkilökohtaisia kuluja”

”Parempituloinen huolehtii heikommasta”

”Saman katon alla on aika vaikeaa pitää kahta eri elintasoa”





Rahakiistat olivat liikaa: ”En enää edes haaveile yhteiselämästä naisen kanssa”

”Salaisesti toivoin eroa ja onneksi sain toiveeni toteutettua”

”Ärsyttää ihan suunnattomasti, kun vaimo on tietoisesti hakeutunut matalapalkkaiselle alalle”

Varakkaampi nainen kertoo: ”Olettamus on, että minähän voin maksaa”

Mies haukkui loiseksi