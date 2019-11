Seksi & Parisuhde

Petra kertoo, millaista on elää miehen kanssa, joka on rikkaasta perheestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Yllättävän harva pariutuu luokkarajojen yli

Eri syistä iso asuntolaina

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/suomessa-perheita-joissa-eletaan-kahta-eri-elintasoa-mies?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/laakari-miina-41-tienaa-vuodessa-115-000-eu-muttei-kehtaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/jaakaapissa-oli-usein-pelkka-valo-10-naista-kertoo-miten-koyha?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/parjaako_ihminen_peruspaivarahalla_kokeilimme?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article