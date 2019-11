Mies lähti pikkujouluista harjoittelijatytön matkaan, vaimo tarjoili kotona hymyillen aamupalaa: ”Hän ei ansaitse tätä”

Seksi & Parisuhde

Mies lähti pikkujouluista harjoittelijatytön matkaan, vaimo tarjoili kotona hymyillen aamupalaa: ”Hän ei ansai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omantunnon kolkutusta

”Pettäminen jäi päälle”





Miksi joku pettää?

”Vahinkouskottomuutta ei ole”