Miehen masennus hämäsi Monan jäämään – erotessa selvisi, että miehellä olikin odottamassa kokonaan uusi elämä, josta vaimo ei tiennyt mitään

Mieheni oli työuupumuksen ja masennuksen vuoksi poissa töistä 1,5 vuotta. Hän sai psykiatriltaan neuvon tehdä asioita, joista tulee hyvä mieli. Niinpä hän keskittyi vain niihin.Etääntymisemme alkoi siihen aikaan, sillä mies vietti paljon aikaa mökillä. Pian hän alkoi viihtyä sosiaalisessa mediassa ja löysi sieltä kavereitakin. Kävi kuin murrosikäisellä: ihminen muuttui hetkessä. Hänestä tuli vähän salaileva ja toisaalta rajaton.Hän alkoi myös käydä erilaisissa ryhmissä, joihin hänellä ei ollut mitään sidosta, vaikkapa paniikkihäiriöisten kokoontumisissa. Jos hän ei löytänyt mielenkiintoisia henkilöitä, hän jätti ryhmän.Ensimmäisen kerran tajusin, että mieheni etsii uutta parisuhdetta, kun olin lähdössä ulkomaille ja lähtiessä huomasin, että mies oli jättänyt sähköpostin auki. Hän oli kirjoittanut jollekin naiselle, että haluaa tavata tämän, kun minä olen matkoilla. Hän oli kutsunut naisen kylään.Olin hämmästyksen lyömä. Kysyin, että mikä nainen se tällainen on, joka voi tulla kylään vain, kun olen poissa. Miehen mukaan se oli vain läppä.Sisuunnuin sen verran, että otin yhteyttä tähän nuorempaan naiseen. Mieheni oli kertonut hänelle kaiken perhe-elämästämme ja lapsiemme sairauksista ja väittänyt, että meillä on ero vireillä. Se tuntui todella pahalta.Nainen ei alkuun uskonut, että olemme yhdessä. Kun uskoi, hän pisti välinsä mieheeni poikki ja kertoi aina, kun mieheni yritti ottaa yhteyttä.Mieheni masennus hämäsi minut jäämään suhteeseen. Hän pyysi, etten jättäisi häntä. Kävimme yhdessä perheterapiassakin. Siellä hän halusi vain puhua menneistä iloisista asioista.Tätä kriisivaihetta kesti viisi vuotta. Sinä aikana tuli esille silloin tällöin uusia suhteita, ainakin kolme tapausta.Sitten yhtäkkiä mies ilmoitti, että haluaa eron. Suostuin tietysti siihen, vaikka se tuntuikin luovuttamiselta. Oli henkisesti ihan kamalaa jäädä yhtäkkiä yksin. Mieheni huonojen vuosien aikana ystävätkin olivat jääneet vähän taka-alalle, ja jouduin kiskomaan itseni ulos. Löysin avun eroryhmästä.Myöhemmin selvisi, että mieheni oli ehtinyt seurustella 1,5 vuotta avioliittomme aikana nykyisen, viisi vuotta nuoremman, kumppaninsa kanssa. Se vihlaisi. Mieheni ei pitänyt minua tasa-arvoisena ja oli rakentanut uutta elämää kertomatta minulle.Surettaa, että suhteemme romuttui tilanteessa, jossa meillä oli mahdollisuus saada se hyvä elämä, josta olimme pitkään haaveilleet. Eläkkeelle jäämisen myötä meidän olisi ollut mahdollista käydä yhdessä mökillä, teatterissa ja reissuissa. Oli yllätys, että mieheni halusikin muuta.On silti parempi olla yksin kuin kärsiä epävarmuudesta.Mona, 6437 vuotta avioliitossaHaastateltavan nimi on muutettu.