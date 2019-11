Maija käräytti miehensä suhteesta huomattavasti nuorempaan naiseen – outo käytös sai etsimään todisteita, jotka vetivät miehen hiljaiseksi

Seksi & Parisuhde

Maija käräytti miehensä suhteesta huomattavasti nuorempaan naiseen – outo käytös sai etsimään todisteita, jotk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokailtainen juominen kiristi välejä

”Tunsin, että hän pelasi jotain peliä selkäni takana”

On ihmisiä, jotka kykenevät elämään kaksoiselämää niin vahvasti, ettei puoliso aavista mitään. Kesti vuosikymmeniä, että ymmärsin, että mieheni oli yksi heistä. Toki itse myös halusin uskoa ja luottaa häneen.Tilanne alkoi selvitä, kun puolisoni sai töitä toiselta paikkakunnalta. Minä hain hänet usein töiden jälkeen asemalta, ja toistuvasti ihmettelin, mikä miestä vaivaa.Kun hän astui autoon, hän oli ihan kuin hyppy kengässä ja pää pilvissä – ihan tavattoman hyväntuulinen. Normaalioloissa hän oli enimmäkseen erittäin huonotuulinen ja tympääntynyt. Hän ei ollut iloinen, nauravainen tai laskenut leikkiä. Olin tottunut siihen.En kysynyt syytä, seurailin vain tilannetta.Olin myös kärsinyt 30 vuotta mieheni jokailtaisesta juomisesta. Siitä oli riidelty lukemattomia kertoja turhaan, joten olin päättänyt kestää tilanteen. Hän piti huolen, että se ei vaikuttanut hänen kykyynsä tehdä töitä. Hänen työkavereillaankin oli käsitys, ettei hän juo ollenkaan.Kerran kuitenkin etsin mieheni salapullot talosta ja seurasin kuuden päivän ajan hänen huomistaan. Se riitti. Seitsemäntenä päivänä näytin tekemäni tilaston miehelleni. Kerroin hänen juoneen kuuden päivän aikana 40-prosenttista alkoholia 2,5 litraa. Se tekee 10 litran ämpärillisen kuukaudessa. Hän tuijotti tilastoa hetken ja sanoi, että se on loppu nyt. Hän lopettikin kahdeksi kuukaudeksi.Mieheni yllättävän iloisuuden syy oli jäänyt kaivelemaan. Tunsin, että hän pelasi jotain peliä selkäni takana.Lopulta sain vihiä salasuhteesta netin kautta. Kaikki merkit viittasivat siihen, että miehelläni oli suhde 40 vuotta nuorempaan naiseen, jonka kanssa hän oli samassa työpaikassa.Kun luin todisteet, tilanne kirkastui vesiselväksi itselleni. Kun printtasin ja löin paljastuksen mieheni eteen, hänen ilmeensä oli uskomaton. Hän ei pystynyt sanomaan mitään vastaankaan. Jouduin päättelemään, että lukemani oli totta.Jonkin ajan kuluttua veimme eropaperit, ja mies muutti pois.Suurin syy eroomme oli alkoholi, mutta sain eroon kimmokkeen, kun aloin tajuta, että mies pettää minua.Mies ei ole vieläkään myöntänyt eikä kieltänyt tätä suhdetta. Itse haluaisin saada ihan virallisen vahvistuksen, vaikka tunnenkin, että se on totta.Maija, 70Avioliitossa 46 vuottaHaastateltavan nimi on muutettu.