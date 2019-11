Seksi & Parisuhde

On viisi tapaa osoittaa toiselle rakkauttaan – testaa ja ymmärrä, mitä rakkauden kieltä sinä puhut

Myönteiset sanat Fyysinen kosketus Yhteinen aika Lahjat Palvelukset

<section><h2><p>Mitä rakkauden kieltä puhut?</p></h2></section><section><h2><p>Rakkauden kielesi on myönteiset sanat!</p></h2><p><p>Puhuminen on sinulle helppoa. Käytät mielelläsi myönteisiä sanoja kehumalla kumppaniasi ja tukemalla hänen itsetuntoaan. Sinulle on ominaista kiittää, kehua ja kertoa ääneen, miten paljon välität toisesta.</p><p><br></p><p>Koska myönteiset sanat ovat sinulle ominaisin rakkauden kieli, odotat puhetta ja sanallisia tunnustuksia myös kumppaniltasi. Muista kuitenkin, ettei puhuminen ole kaikille yhtä helppoa. </p></p></section><section><h3><p>Rakkauden kielesi on fyysinen kosketus!</p></h3><p><p>Kosketat mieluummin kuin puhut. Fyysinen kosketus merkitsee sinulle enemmän kuin hempeät sanat ja rakkaudentunnustukset. Tiedät, että koskettaa voi monin tavoin: hipaista ohimennen kiireisen arjen keskellä, hieroa, halata, suudella – tai hyväillä niin, että kipinät sinkoilevat.</p><p><br></p><p>Odotat fyysisiä rakkaudenosoituksia myös kumppaniltasi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että hänelle voi olla ominaisempaa ilmaista rakkautta muilla tavoilla. </p></p></section><section><h3><p>Rakkauden kielesi on yhteinen aika!</p></h3><p><p>Sinulle on tärkeintä, että saat viettää yhteistä aikaa kumppanisi kanssa. Osoitat rakkauttasi järjestämällä teille mukavaa tekemistä, oli se sitten sohvalla oleilua, treffit viikonloppuna tai yhteinen harrastus. Haluat hetkiä, jolloin keskitytte vain toisiinne, keskustelette ja osoitatte kiinnostusta toisianne kohtaan. </p><p><br></p><p>Yhteisen laatuajan järjestäminen voi olla vaikeaa, jos arki on kovin kiireistä. Muista siis, että rakkautta voi osoittaa ja antaa monilla muillakin tavoilla. </p></p></section><section><h3><p>Rakkauden kielesi ovat lahjat!</p></h3><p><p>Rakastat sitä, että kumppanisi muistaa sinua pienillä lahjoilla. Pohjimmiltaan pidät lahjoja merkkinä siitä, että toinen on ajatellut sinua ja pitää sinua tärkeänä. Et välttämättä kaipaa suuria lahjoja: sinulle riittää kaunis kukkanen tai kaupasta tuotu lempisuklaapatukkasi. Annat myös itse mielelläsi lahjoja kumppanillesi.</p><p><br></p><p>Kannattaa muistaa, että kumppanisi ei välttämättä pidä lahjojen saamista tai antamista yhtä tärkeänä. Joskus arvokkain lahja voi olla hellä kosketus tai yhteinen aika. </p></p></section><section><h3><p>Rakkauden kielesi ovat palvelukset!</p></h3><p><p>Sinun on helpompi tehdä kuin puhua. Osoitat rakkauttasi tekemällä kumppanillesi pieniä ja suuria palveluksia: siivoat vessan, lämmität saunan, teet ruokaa, käyt kaupassa tai remontoit kotianne. Hempeitä sanoja tai ruusukimppuja ei mielestäsi tarvita – rakkauttahan voi osoittaa paljon hyödyllisemminkin.</p><p><br></p><p>Muista, ettei kumppanisi välttämättä aina oivalla tekojesi olevan merkkejä rakkaudesta. Mieti, meneekö viestisi varmasti perille. </p></p></section><section><h2><p>Syntymäpäiväsi lähestyy. Miten toivot, että kumppanisi muistaa sinua?</p></h2></section><section><h3><p>Sinulla oli stressaava päivä töissä ja olet huonolla tuulella. Ilahtuisit eniten, jos rakkaasi:</p></h3></section><section><h3><p>Kumpi näistä merkitsee sinulle enemmän?</p></h3></section><section><h3><p>Entä näistä?</p></h3></section><section><h3><p>Milloin tunnet syvintä yhteyttä kumppaniisi?</p></h3></section><section><h3><p>Kumpaa näistä arvostat enemmän?</p></h3></section><section><h3><p>Kumppanisi joutuu lähtemään kahdeksi viikoksi työmatkalle. Mitä ajatuksia se herättää?</p></h3></section><section><h3><p>Kumpi näistä on sinulle merkityksellisempää?</p></h3></section><section><h3><p>Entä näistä?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä näistä olisi sinulle kaikkein isoin ongelma parisuhteessa?</p></h3></section>





