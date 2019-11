Seksi & Parisuhde

”Pikaiset ennen työpäivää antavat uutta virtaa” – 5 erittäin hyvää syytä harrastaa seksiä vaikka joka päivä

5 myönteistä vaikutusta

Yhteenkuuluvuuden tunne. Miellyttävä seksi ja kosketus lisäävät läheisyydentunnetta sekä hyvää oloa. Koskettaminen vahvistaa myös kumppanien välistä sidettä. Stressin lievitys. Seksi on erinomainen stressin ehkäisykeino ja loistava tapa antaa aivoille hetki lepoa. Mielihyvähormonit. Miellyttävä seksi saa hyvälle tuulelle ja hymyn korviin. Erityisesti orgasmi vapauttaa mielihyvähormoneja. Itsevarmuus. Aktiivinen ja hyvä seksielämä lisää itsevarmuutta. Se näkyy myös ulospäin. Terveys. Seksillä on monia terveysvaikutuksia. Seksin on tutkimuksissa todettu lisäävän mm. vastustuskykyä flunssaa vastaan. Seksillä on myös samoja terveysvaikutuksia kuin millä tahansa liikunnalla.





Mitä on hyvä seksi?

Aina ei onnistu