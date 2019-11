”Koko loppuelämä voi muuttua yhden unohduksen vuoksi”, sanoo parikymppinen Minttu, joka ei voi enää saada lapsia klamydian takia

Seksi & Parisuhde

”Koko loppuelämä voi muuttua yhden unohduksen vuoksi”, sanoo parikymppinen Minttu, joka ei voi enää saada laps

Toisenlainen tulevaisuus





”Kannattaa olla varovainen ja tarkka”

”Voit skipata tämän kokonaan tai tuomita ja lukea”, kuuluu parikymppisenFacebook-postauksen ensimmäinen lause.Vaati aikaa ja rohkeutta kertoa, mitä kaikkea sukupuolitauti klamydia voi saada aikaan.Klamydia todettiin Mintulla pari vuotta sitten. Hän meni testeihin, koska kuukautiskierto oli sekaisin.– Diagnoosi tuntui järkyttävältä ja nololta. En tiedä keneltä klamydian sain ja kauanko se minulla oli, mutta klamydia saatiin hoidettua. En ole salannut sitä koskaan, ja olen puhunut siitä avoimesti jokaiselle lähipiirissäni, Minttu kertoo.”Syyllisten” etsiminen ja harmittelu ei asiaa muuta.Ihana uusi mies tuli Mintun elämään samana vuonna kuin klamydiakin, heti sen jälkeen kun Minttu oli saanut taudin hoidettua. He alkoivat suunnitella yhteistä tulevaisuutta. Mies – eli Mintun nykyinen aviomies – kävi Mintun pyynnöstä testeissä ja hän oli puhdas.– Aikamme pohdimme, että miksi lasta ei kuulu eikä näy, ja onko kaikki ok. Ajattelimme, että stressi ja huono elämäntilanne sekä huono tuuri vaikuttavat, ja että kyllä se sieltä tulee, kun aika on sopiva.Viime keväänä Mintulle tuli tunne siitä, että kaikki ei ole hyvin. Hän päätti selvittää, mistä oikein on kyse.Tutkimuksissa selvisi, että vasemmassa munatorvessa oli jonkinlainen möykky.Oli leikkauksen vuoro. Operaatio muutti Mintun elämän.– Lääkäri kertoi, että leikkaus kesti kauemmin kuin piti. Möykky oli märkäpesäke, joka poistettiin. Hän kertoi myös, että klamydia oli tehnyt sellaista rihmastoa ympäri ämpäri. Molemmat munatorvet olivat niin sotkussa ja tukossa, että ne oli otettava kokonaan pois.Se tarkoittaa, että Minttu ei voi saada lapsia.– Tuntui todella kamalalta kuulla, ettei saa enää luonnollisesti lasta. Minulla on kaksi poikaa, jotka ovat syntyneet luonnollisesti, mutta silti sillä hetkellä tuntui kuin sydän olisi revitty vartalosta ulos.Minttu on kokenut tapahtuneen vuoksi voimakkaita häpeän ja syyllisyyden tunteita.– Olen yhä surullinen ja pettynyt, mutta en häpeä enää. Häpeä tuli aikaisemmin siitä, kuinka vastuuton olin ollut seksielämässäni.Mies on jaksanut tukea Minttua, pitää häntä ”kuin kukkaa kämmenellä”.– Hän kannustaa ja tsemppaa, että kyllä me lapsi saadaan, ja sinä ansaitset tulla raskaaksi vielä keinolla millä hyvänsä.Minttu haluaa puhua kokemastaan, jotta muut muistaisivat suojautua seksiä harrastaessaan.– Olen elävä esimerkki siitä, miksi kannattaa olla varovainen ja tarkka. Koko loppuelämä voi muuttua yhdenkin unohduksen vuoksi! Minä kannan loppuelämäni seurausta omista valinnoistani ja maksan niistä kalliin hinnan.