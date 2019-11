Seksi & Parisuhde

Oletko kuin Oskari vai ehkä Katja? Testaa, ketä Ensitreffit alttarilla -osallistujaa muistutat













<section><h2><p>Ketä Ensitreffit alttarilla -tyyppiä sinä muistutat?</p></h2></section><section><h2><p>Olet kuin Heidi.</p></h2><p><p><strong style="color: rgb(64, 64, 64);">ME NAISET</strong><span style="color: rgb(64, 64, 64);"> | </span>Olet sydämellinen pyörremyrsky, joka elää tunteella. Kun sinulla on hyvä päivä, seurassasi on kivaa ja helppo olla. Huonona päivänä muilla voi olla vaikeuksia pysyä perässä sen suhteen, missä tunteesi ja ajatuksesi liitelevät. Sinun on joskus myös vaikea sopeutua hidasrytmisempien ja vähemmän dramaattisten ihmisten tunne-elämään ja ajaudut helposti pahoihin riitoihin. Kykysi innostua pienistä asioista on ihailtavaa!</p></p></section><section><h3><p>Olet kuin Oskari.</p></h3><p><p><strong style="color: rgb(64, 64, 64);">ME NAISET</strong><span style="color: rgb(64, 64, 64);"> | Olet leppoisa tosikko, joka kaipaa rauhaa ja tasapainoa elämään. Reagoit vaikeisiin tunteisiin hiljaisuudella, mikä voi aiheuttaa parisuhteessa ongelmia. Tiedät myös, että aina ei tarvita sanoja, ja osaatkin huomioida toista pienillä, ihastuttavilla teoilla. Sinussa on myös ripaus ”espoolaisuutta”, ja kenties sinulle sopisi parhaiten kumppani, joka on samasta maailmasta. Lämpenet hitaasti, mutta kun luottamuksesi saavuttaa, olet kuin peruskallio. </span></p></p></section><section><h3><p>Olet kuin Katja.</p></h3><p><p><strong style="color: rgb(64, 64, 64);">ME NAISET</strong><span style="color: rgb(64, 64, 64);"> | Olet rauhallinen insinööri. Älykkyys ja tiedon omaksuminen ovat vahvuuksiasi, mutta sosiaalisilta taidoiltasi olet joskus hieman kömpelö. Jokainen, joka oppii tuntemaan sinut, arvostaa kuitenkin rehellisyyttäsi ja suoruuttasi. Kaipaat puolisoltasi kykyä keskustella, mutta et sinä niin insinööri ole, ettetkö kaipaisi suhteelta myös intohimoa.</span></p></p></section><section><h3><p>Olet kuin Olli.</p></h3><p><p><strong style="color: rgb(64, 64, 64);">ME NAISET</strong><span style="color: rgb(64, 64, 64);"> | Olet herkkä pohdiskelija, joka haluaa analysoida kaiken perin pohjin. Olet myös hyvä keskustelemaan, mutta joskus halusi olla aina oikeassa, mikä saa muut raivon partaalle. Epävarmana vajoat helposti tilaan, jossa otat kaiken itseesi. Mutta älä huoli! Herkkyytesi on mielettömän kaunista, kunhan vain saat lisää itseluottamusta. Ja kohdallesi tulee taatusti vielä sopiva tyyppi, joka haluaa kävellä kanssasi käsi kädessä.</span></p></p></section><section><h3><p>Olet kuin Anniina.</p></h3><p><p><strong style="color: rgb(64, 64, 64);">ME NAISET</strong><span style="color: rgb(64, 64, 64);"> | Olet reipas ja hyväntuulinen toiminnan tyyppi. Syvälliset, tunteikkaat keskustelut eivät ehkä ole vahvuutesi, mutta sinulla on lahja suhtautua asioihin ihanan yksinkertaisesti. Siksi saat myös paljon aikaan. Olet perhekeskeinen ja onnellisimmillasi, kun saat elää tavallista arkea. Et kaipaa kumppaniltasi erityisen romanttisia huomionosoituksia, vaan sinulle riittää, jos ruokapöydässä odottaa kypsäksi paistettu grillipihvi silloin tällöin kun tulet töistä.</span></p></p></section><section><h3><p>Olet kuin Ville.</p></h3><p><p><strong style="color: rgb(64, 64, 64);">ME NAISET</strong><span style="color: rgb(64, 64, 64);"> | Olet niin hyväntuulinen ja avoin, että sinua on äärimmäisen helppo lähestyä. Elämässäsi on kaikki mallillaan ja tunne-elämäsi on tasapainossa, joten sinulla on kaikki mahdollisuudet tasapainoiseen suhteeseen. Yksi harvoista haasteistasi on se, että muistaisit antaa myös muille suunvuoron ja opettelisit kuuntelemaan rauhassa. Sinulla on poikkeuksellinen kyky ottaa toinen huomioon ja tehdä ihania asioita. Pidä kiinni siitä!</span></p></p></section><section><h2><p>Mikä näistä kuvista miellyttää sinua eniten? Valitse yksi.</p></h2></section><section><h3><p>Mikä näistä asioista aiheuttaa sinulle yleensä eniten ristiriitaisia tilanteita parisuhteissa?</p></h3></section><section><h3><p>Sinulla ja kumppanillasi tulee riita. Miten reagoit?</p></h3></section><section><h3><p>Valitse väri!</p></h3></section><section><h3><p>Lähdet kumppanisi kanssa Tukholmaan. Missä haluat käydä?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä näistä kuvastaa sinua parhaiten? Valitse sopivin.</p></h3></section><section><h3><p>Kun kumppanisi tekee ruokaa keittiössäsi, miten reagoit?</p></h3></section><section><h3><p>Kumman kaa?</p></h3></section>





