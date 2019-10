Some räjähti Ensitreffit alttarilla -parin Napakymppi-riidasta – asiantuntija näkee tilanteessa suhteille hyvin tyypillisen ”pingpong-efektin”

Seksi & Parisuhde

Some räjähti Ensitreffit alttarilla -parin Napakymppi-riidasta – asiantuntija näkee tilanteessa suhteille hyvi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luottamus voi murentua pienestäkin





”Pingpong-efekti”





Avoimuus arvokkainta