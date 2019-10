Seksi & Parisuhde

”Olen ollut kova stalkkeri, myönnän!” – Jenni, Meri ja Petra tietävät, miksi exää ei kannata kytätä

Saatoin jopa laittaa viestiä ihan vain kyselläkseni kuulumisia, jotta saisin tietää, onko löytynyt uutta kumppania. Sekös informaatio olisi tehnyt hyvää? No way. – Petra

Olen ollut stalkkeri!





Somesääntöjä

Ex-files





Yllättäviä kohtaamisia