Mikko, 33, ei ole koskaan edes suudellut: ”Minulla ei ole hajuakaan, mistä naisille pitäisi jutella”

Eräänä päivänä, 33, kerrankin rohkaistui. Lähestyi naista bussipysäkillä.– Ennen kuin edes ehdin sanaa sanomaan, tuli naisen suusta jo ”painu v*ttuun rumilus”.Tutustuminen jäi siihen.– En ole koskaan ollut treffeillä enkä ole koskaan seukannut. En ole myöskään koskenut, halannut tai pussannut, saatika pannut naista elämäni aikana. En ole koskaan saanut halausta, kukaan ei ole halunnut minua halata, enkä ole halunnut ketään pakottaa halaamiseen, Mikko sanoo.Kouluaikoihin nintendot ja pleikkarit kiinnostivat enemmän kuin yökerhot. Vuosikymmen vierähti pelien seurassa. Peruskoulun jälkeen oli työelämän vuoro, tällä hetkellä Mikko opiskelee merkonomiksi.– Nyt hieman vanhempana olen yrittänyt deittailla. On profiileja ollut Badoossa, Tinderissä, Happypancakessa ja muilla deittipalstoilla, mutta ei ole onnistunut mikään. Jos satun edes saamaan matchin, juttelu loppuu lyhyeen, kun en vaan osaa olla kiinnostava.Puhelinnumeroita ei ole koskaan tullut vaihdettua.– Vaikka onnistuisinkin pääsemään treffeille saakka, olen täysin introvertti, ujo ja sisäänpäinkääntynyt, etten keksisi yhtään mitään sanottavaa. Minulla ei ole hajuakaan mistä naisille pitäisi jutella. En katso telkkaria enkä kuuntele musaa, en lue uutisia enkä lööppejä.Iloinen, palvelualtis, positiivinen, pitkäjänteinen. Hyvä englanninkielen taito, tarkka, näkee vaivaa ostoksia pakatessa sekä vaatteita viikatessa. Tällaista palautetta Mikko kertoo saaneensa asiakkailtaan.– Muistan kun yksi asiakas sanoi minulle kassalla, että ”sä oot niin ihana myyjä”. Kyllähän se sydäntä lämmitti kun sai positiivista palautetta. Tiedän, että olin hoitanut työni hyvin.Naisia on sen sijaan vaikea kohdata.– En osaa enkä uskalla lähestyä ja jutella naisille.”Ronkeli” Mikko ei mielestään ole, sillä sisin ratkaisee.– Myönnän etten ole komea, en pitkä enkä lihaksikas, enkä millään muullakaan tapaa kiinnostava. En mene muodin mukana, tykkään vaatteista, jotka tuntuvat hyvältä päällä.Mikko on normaalipainoinen. Hän ei juo alkoholia eikä polta tupakkaa ja yrittää syödä terveellisesti. Se ei ole kumppanin löytämisessä kuitenkaan auttanut.Somettaminen ei Mikkoa kiinnosta eikä hänellä ole edes aktiivisia tilejä. Tekstiviestit hoituvat normaalilla tekstiviestiapilla.– En tykkää whatsapeista, snapchateistä enkä mistään muustakaan hölynpölystä. Ja ei, en ole se kaveri, joka ottaa bussissa joka kymmenes sekunti itsestään uuden selfien.Bussissa Mikko istuu mieluiten hiljaa omine ajatuksineen ja katselee luontoa.– Viihdyn kyllä yksinkin, onhan tässä jo pitkään yksin elelty. Silti tulee se kaipuu kun näkee kaupungilla onnellisia ihmisiä käsi kädessä halailemassa. Välillä tekisi mieli kysyä jokaiselta vastaantulevalta naiselta että ”anna yks pieni hali”, mutta rohkeus ja itsetunto kun on maassa ei se hirveämmin auta asiaa.Mikon nimi on muutettu.