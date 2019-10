Kirsi Hytösen kolumni: ”Me oltiin viikonloppuna yksissä kivoissa kinkybileissä. Missäs te?” – miksi emme vieläkään uskalla puhua seksistä?

Seksi & Parisuhde

Kirsi Hytösen kolumni: ”Me oltiin viikonloppuna yksissä kivoissa kinkybileissä. Missäs te?” – miksi emme vielä

Seksistä voi kyllä puhua härskiin sävyyn, halventaen tai naureskellen humalassa, mutta ei rehellisesti eikä avoimesti.

– Me oltiin viikonloppuna yksissä kivoissa kinkybileissä. Missäs te?– No me on alettu käydä noissa swingers-tapahtumissa. Se iänikuinen BDSM siellä Vantaalla alkoi jo vähän kyllästyttää, aina samat tyypit messissä.– Niinpä. Oletteko muuten testanneet aitoa japanilaista shibaru-sidontaa? Se on tosi trendikästä nykyään. Ajateltiin mennä ihan kurssille myös. Vaatii harjoittelua, mutta kannattaa kyllä.– Ai jaa. No, te nyt olette tuommoisia hifistelijöitä joka asiassa. Mutta joo, täytyypä tutustua tarkemmin. Laita ihmeessä linkkiä.Tällaisia keskusteluja ei pariskuntien tapaillessa useinkaan käydä. Sen sijaan puhutaan ulkomaanmatkoista, vertaillaan lentohintoja, uimarantoja ja hotelleja. Voidaan myös puhua remonteista tai mökkisuunnitelmista.Siitä, mikä ihmisiä oikeasti askarruttaa, ja joka on elämän liikkeellepaneva voima, ei vain ole sopivaa puhua. Seksistä voi kyllä puhua härskiin sävyyn, halventaen tai naureskellen humalassa, mutta ei rehellisesti eikä avoimesti.Sairauksista puhuminen on minusta paljon yksityisempää ja vaivaannuttavampaa, mutta se on ihan sallittua, missä tahansa ja kenen kanssa tahansa.Seksi on noloa. Seksi on yksityisasia. Seksiä voidaan käsitellä etäännyttävästi valistushenkisissä tv-ohjelmissa ja sarjoissa, joiden katsomisesta ei keskiverto aikuinen opi yhtään mitään.Katsoin hiljattain dokumenttia, jossa luvattiin näyttää tavallisten ihmisten aitoa seksiä. Ohjelmaan valitut ihmiset olivat kauniita kaksikymppisiä eikä sitä seksiä lopulta varsinaisesti näytetty, tytön alastomuutta lukuun ottamatta.Olisihan se pitänyt arvata. Somasti pussaileva nuoripari oli söpö, mutta epäeroottinen. Kunnon seksi on hikistä ja äänekästä ja siinä vaihdetaan usein moniakin eritteitä. Lakanat likaantuvat ja tukka takkuuntuu.On tutkittu, että pariskunnista suuri osa kokee seksistä puhumisen kumppanin kanssa vaikeaksi. Sitä on vaikea uskoa, jos on hiukankin perehtynyt siihen, mitä kaikkea netissä tarjotaan ja vaihdetaan. Esimerkiksi aisurifantasiat, jossa mies tarjoaa vaimoaan toiselle, ovat hyvin tavallisia. Niitä myös toteutetaan. Ihan tavallinen keski-ikäinen pariskunta voi hyvin pistäytyä jonkun halukkaan ja pystyvän hepun luona hoitamassa asian matkallaan Keski-Suomesta Kaija Koon keikalle Helsinkiin.Ne, jotka pystyvät yhdessä toteuttamaan outoinakin pidettyjä mielihaluja, ovat varmaankin pareista onnekkaimpia. Hekään eivät silti välttämättä puhu harrastuksistaan tuttavilleen, koska se nyt vaan ei ole sopivaa.Ilmapiiri on toisaalta vapautunut ja kaikenlaisista suuntauksista ja identiteeteistä voidaan puhua – aina polyamoriasta aseksuaalisuuteen. Seksistä sen itsensä vuoksi ei mielellään silti puhuta ainakaan läheisten kanssa. Ehkä emme halua altistaa tärkeimpiä asioitamme arvostelulle. Samalla pidämme vääriä kulisseja yllä ja jatkamme vaikenemisen ketjua.Kirsi Hytönen on Ilta-Sanomien kolumnisti. Hän on toimittaja ja pitää Luksusongelmia-nimistä blogia.