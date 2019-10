Jussi ja Julia ovat yhdessä, mutta yksiavioisuus ei ole heitä varten – molemmilla on yhä profiilit deittisovelluksessa

Seksi & Parisuhde

He tapasivat yökerhossa, päätyivät samaan pöytään.ujosteli, muttaoli puhelias, tarjoutui laulamaan karaokeakin yhdessä Jussin kanssa.– Seuraavana päivänä Jussi kuulutteli Jodelin kadonneet-kanavalla, että sinä mustahattuinen tyttö, olit ihana, haluaisin tutustua, Julia kertoo.Julia vastasi. Ensimmäisten treffien jälkeen he ovat olleet käytännössä erottamattomat.– Tajusimme, että olemme samanlaisia. Liberaaleja, emmekä yksiavioisia, Julia sanoo.Julia, 20, ja Jussi, 26, ovat polyamoriapari. Toisin sanoen he elävät suhteessa, johon voi yhteisestä sopimuksesta kuulua myös muita osapuolia.Vaikka monisuhteisuudesta puhutaan yhä enemmän, ennakkoluulot ovat tiukassa. Se on kirvoittanut pariskunnan laatimaan elämästään kertovia videoita Facebookin Naistenhuone-ryhmään.Moni kuvittelee, että polyamoria tarkoittaa vastuuttomia seksihurjasteluja, pettämistä, salailua ja jatkuvaa mustasukkaisuuden piinaa. Näin ei ole.– Polyamoria on yksi monisuhteisuuden muoto, jossa parisuhteessa on yleensä enemmän kuin kaksi osapuolta. Kaikki tietävät toisistaan, kaikilla on vastuuta ja kaikki ovat tasa-arvoisia, Julia määrittelee.Silti ulkopuolisilla tuntuu olevan polyamoriassa elävistä kova huoli. Yhdelle Julian poikaystävälle tultiin taannoin sanomaan, että siellä se tyttöystäväsi kulkee käsi kädessä toisen naisen kanssa.Facebookissa taas on kummasteltu, miten ihmeessä kukaan voisi antaa kumppanilleen luvan seurustella muiden kanssa.– Ennakkoluulot johtuvat normeista, joista ei kunnolla puhuta. Monissa yksiavioisissa suhteissa on paljon enemmän ongelmia kuin moniavioisissa, Julia uskoo.Yksiavioisissa suhteissa yhteisistä pelisäännöistä ei useinkaan puhuta riittävästi.Polyamorian suurinta antia ovat avoimuuden vaatimus sekä vapaus.– Saan jakaa arkeni monen ihmisen kanssa ja välittää monesta ihmisestä yhtä aikaa, Julia sanoo.– Se on parasta, että saa rakastaa niin paljon kuin haluaa, Jussi komppaa.Jussi tajusi kaipaavansa monisuhteisuutta muutama vuosi sitten. Hän ei ollut tyytyväinen pitkäaikaiseen suhteeseensa, mutta ei oikein tohtinut ottaa asiaa esille. Jussi halusi myös lähestyä pitkäaikaista ystäväänsä.Julia taas alkoi puntaroida suhdemuotoaan noin 16-vuotiaana.– Kun olin 17-vuotias, minulla oli vanhempi kumppani. Kerroin hänelle, että haluaisin polyamorisen suhteen. Mies hyväksyi tämän ensin, mutta sanoi lopulta, että en saa olla muiden kanssa. Se rikkoi pitkäksi aikaa luottamukseni toisiin ihmisiin, Julia sanoo.Jussilla ja Julialla ei ole tarvetta yrittää muuttaa toinen toisiaan. He voivat olla toistensa seurassa juuri sellaisia kuin ovat.– Jussi on lämmin, perhekeskeinen ja avarakatseinen, Julia kehuu.Jussin mielestä Juliassa on todella paljon piirteitä, joihin ihastua.– Minua viehättää etenkin hänen kykynsä olla avoin ja rehellinen.Julia on ollut parisuhteessa myös muunsukupuolisen kanssa. Tällöin suhteeseen ei kuulunut lainkaan seksiä. Jokainen toteuttaa polyamoriaa omalla tavallaan.Tällä hetkellä Julia ja Jussi asuvat eri paikkakunnilla ja seurustelevat vain keskenään. Deittisovelluksesta löytyvät molempien profiilit, mutta hakemalla he eivät uusia kumppaneita hae.Tulevaisuudessa pari toivoo asuvansa yhdessä.– Näytän päivittäin sanoin ja teoin, että välitän ja haluan olla hänen kanssaan, Julia sanoo.Jussin nimi on muutettu.