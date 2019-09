Seksi & Parisuhde

Miksi naiset feikkaavat orgasmin? 4 asiaa, jotka se voi paljastaa parisuhteesta ja seksielämästä

Miksi niin moni nainen teeskentelee orgasmin?

1. Sinun ja kumppanisi on vaikea puhua seksistä.

2. Et halua loukata toisen tunteita.

3. Kuvittelet, että hyvä seksi edellyttää orgasmia.

4. Haluat hoitaa homman pois alta.

