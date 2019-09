Näin Tinder-keskustelu kannattaa aloittaa, jos mielii saada vastauksen – kehnoin avauslause on ainakin aika lailla selvä

Seksi & Parisuhde

Näin Tinder-keskustelu kannattaa aloittaa, jos mielii saada vastauksen – kehnoin avauslause on ainakin aika la

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Turha stressi pois

”Kehitä yksi kiinnostava avaus”





Moi – varma turn off!





Karu totuus

Nosta matchin profiilista jokin yksityiskohta ja käytä sitä viestissäsi. Voit vaikka kommentoida toisen harrastusta.

”Mielenkiintoisin ensin”

Jos nainen on minusta kaunis ja mielestäni itselleni sopiva, niin todennäköisyys että se vastaa, on hyvin pieni. Oletan, että heillä on mielenkiintoisempia matcheja.

Jos match jää roikkumaan, minulla on joku mielenkiintoisempi työn alla tai matchin profiilissa ei ole mitään mihin tarttua.

Pelkkään ”Moi!”-aloitukseen en ole jaksanut lähteä. Tästä joukosta mielenkiintoisen tapauksen löytäminen on ollut minulle arpapeliä.

Melkein kaikki naisten aloittamat keskustelut ovat profiileilta, jotka ovat olleet ihan 50/50 pistänkö oikealle vai vasemmalle. Oletan, että naiset tekevät samalla tavalla kuin minä ja aloittavat keskustelun ensimmäiseksi sille kaikista mielenkiintoisimmalle tyypille.