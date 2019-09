Seksi & Parisuhde

10 000 suomalaista kertoo, millaisen ihmisen kanssa parisuhde ei vain onnistu – yksi ominaisuus yli muiden

1. Hän on pihi

2. Hän ei pidä eläimistä

3. Hän tupakoi

4. Hän ei halua lapsia

5. Saat tietää, että hän on pettänyt edellistä kumppaniaan

