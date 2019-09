Tiesitkö, että keholle ja mielelle tärkeitä rakkaushormoneja saa ilman parisuhdettakin – lääkäri Emilia Vuorisalmi kertoo miten

Seksi & Parisuhde

Tiesitkö, että keholle ja mielelle tärkeitä rakkaushormoneja saa ilman parisuhdettakin – lääkäri Emilia Vuoris

Säilytä elämä merkityksellisenä eron jälkeen

Parisuhteen tuoma turvallisuuden tunne lisää serotoniinin eritystä. Kun suhde loppuu, serotoniinia on etsittävä uusista lähteistä.

Kaiva unelmia, jotka olet ehkä haudannut

Usein elämässä on menty autopilotilla ruuhkavuosien keskellä, käyty töissä ja oltu putkessa sekä unohdettu se, mikä itselle on merkityksellistä.





Aktivoi aivokemiaa arjen teoilla

Dopamiini on hormoni, joka vaikuttaa esimerkiksi mielihyvään ja riippuvuuksiin ja ohjaa hyvän olon tunnetta aiheuttavien asioiden pariin, niin hyvässä kuin pahassa. Kun sosiaalisessa mediassa julkaisee itsestään valokuvan, joka kerää paljon tykkäyksiä, dopamiini ajaa julkaisemaan jopa riippuvuuteen saakka lisää kuvia ja kyttäämään, onko tykkäyksiä tullut lisää. Pieniä annoksia dopamiinia voi saada hyvistä ja hyödyllisistä asioista, kuten uuden ruoan kokeilemisesta, hoitamalla tekemistä odottavia askareita tai tekemällä maalin jalkapallokentällä. Serotoniini on dopamiinin vastapeluri, joka tasoittaa menoa. Serotoniinia saa esimerkiksi siivotessa, vaalimalla tärkeäksi koettuja perinteitä tai tekemällä yksinkertaisesti jotain, joka saa tuntemaan itsensä arvostetuksi. Oksitosiini taas vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja sitä kertyy olemalla kontaktissa toisten kanssa: halaamalla, harrastamalla seksiä, katsomalla silmiin ja kokemalla kiitollisuuden tunnetta. Sitä syntyy myös kontaktissa lemmikkieläimiin. Levottomaan oloon kannattaa siis kokeilla yksin ollessaan hyvin tavallisia konsteja: mennä saunaan tai suihkuun tai lähteä luontoon kävelylle.