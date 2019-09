Seksi & Parisuhde

Yleisin syy avioeroon olisi helposti ehkäistävissä – tietty, tuhoisa kierre on parisuhteissa hyvin tavallinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen vaatii yhteyttä, toinen vetäytyy

”Jossain vaiheessa ruvetaan katselemaan, mitä ongelmia kumppanissa on”

Pariterapiaan hakeudutaan aivan liian myöhään

Elokuussa eniten avioeroja