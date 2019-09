”Pornon katsominen yhdessä kumppanin kanssa voi olla hyvinkin piristävä kokemus”, sanoo seksuaaliterapeutti – muista kuitenkin muutama asia

Seksi & Parisuhde

”Pornon katsominen yhdessä kumppanin kanssa voi olla hyvinkin piristävä kokemus”, sanoo seksuaaliterapeutti –

Pornoa on tarjolla aivan suunnaton määrä. Niinpä ei ole ongelma, jos kaipaa esimerkiksi naisohjaajan tekemää feminististä pornoa, romanttista tunnelmaa tai sitä, että näyttelijät ovat suhteessa keskenään niin sanotusti oikeassa elämässä. Etsikää tarvittaessa ajan kanssa sellaista pornoa, jonka katsominen tuntuu molemmista mukavalta eikä ahdista tai ällötä.

On tärkeää pitää huolta yhteyden säilymisestä pornon katselun aikana. Siitä, miten olette kontaktissa, kannattaa niinikään jutella etukäteen – tuntuuko hyvältä jutella, kommentoida, kysellä, koskettaa ja/tai katsoa toista? On esimerkiksi tavallista, että pornoa katsovat ihmiset sukupuolesta riippumatta vertaavat omia kehojaan pornonäyttelijöiden kehoihin ja niiden eri osiin sekä pelkäävät kumppaninsakin tekevän niin. Pitäkää tämä mielessä ja viestikää katselun aikana ja sen jälkeen, että pidätte toisianne yhtä kuumina tai kuumempina kuin pornonäyttelijöitä.

Vaikka pornosta voikin saada ideoita omaan seksiin, kannattaa pitää mielessä, että valtaosa pornosta on tehty nimenomaan sillä silmällä, että se näyttää mahdollisimman kiihottavalta ja että sitä on helppo kuvata. Sen vuoksi pornoleffoista on harvoin miksikään opetusvideoiksi, joita niitäkin löytyy esimerkiksi sanoilla educational porn tai instructional sex videos.

Pornon katsominen yhdessä kumppanin kanssa voi olla hyvinkin piristävä kokemus – se saattaa virittää tunnelman mukavalla tavalla ja inspiroida kokeilemaan uutta.On hyvä kuitenkin tiedostaa, että tilanne voi tuntua hyvin erilaiselta, kun katsoo pornoa yhdessä kumppanin kanssa verrattuna siihen, että sitä tekisi omassa rauhassaan.Pornon katsominen, oli sitten yksin tai kaksin, ei tietenkään ole kaikkien juttu eikä sen sitä tarvitse ollakaan. Suosittelenkin skippaamaan kokeilun, jos tuntuu vähänkin siltä, että kumppani painostaa ja siihen suostuisi ennen kaikkea toista miellyttääkseen.Jos ajatuksessa tuntuu kuitenkin olevan ideaa, kannattaa alkuun – kuten ennen mitä tahansa kokeilua – keskustella asiasta rauhassa ja rehellisesti. Toisin sanoen: kumppaniaan ei kannata yllättää painamalla play-nappia.Jo se, että ylipäätään ehdottaa moista, voi olla melkoisen jännittävää. Mikäli kumppani kieltäytyy, varmistakaa avoimesti keskustelemalla, ettei kummallekaan jää ahdistava tai loukkaantunut olo.On hyvä haastaa itseään siitä, miksi pornon katselu yhdessä kutkuttaa – se on suositeltavaa vain silloin, kun ajatuksena on tuottaa kummallekin hyvää oloa eikä esimerkiksi käyttää kumppania pornon katselun jatkeena seksivälineen tavoin.Niinikään on hyvä pitää mielessä, ettei yhteisestä pornon katselusta ole todennäköisesti ratkaisuksi, mikäli teillä on isoja ongelmia suhteessanne tai seksielämässänne.Arvioikaa ensimmäisen kerran jälkeen, miten pornon katselu toimi teillä, haluatteko katso yhdessä pornoa uudestaan ja onko jotain, mitä voi seuraavalla kerralla tehdä toisin?Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.