”Aina kun on menty seksin alueelle, jotain on mennyt pieleen” – Mikael, 32, tajusi olevansa demiseksuaali

Vuosiin, 32, ei halunnut ajatella koko asiaa. Kierteli ja kaarteli, mutta tiesi sisällään, ettei hän ollut kuin kaikki muut.Eräänä iltana Mikael sattui netissä sivulle, jolla kerrottiin demiseksuaalisuudesta. Demiseksuaalisuudella viitataan siihen, että seksuaalinen kanssakäyminen vaatii onnistuakseen voimakasta yhteyttä ja tunnesidettä kumppaniin.Mikael tajusi, että nyt hän on jonkin tutun äärellä.– Olen aina ollut hyvin romanttinen, aistikas ja toisen ihmiseen huomioon ottava. Se mies, joka tuo kukkia. Mutta aina kun suhteissani on menty seksin alueelle, jotain on mennyt pieleen, hän kertoo.Mikaelilla ei yksinkertaisesti ole voimakasta seksuaalista viettiä. Hän on ollut sinkkuna käytännössä 10 vuotta.– Lyhyitä pikasuhteita on välissä ollut, mutta ne ovat kaatuneet oikeastaan samantein omaan mahdottomuuteensa. Ei niitä parisuhteiksi voi edes kutsua, enemmänkin ne ovat olleet hetkellistä kivunlievitystä läheisyyden kaipuuseen.Ystävätkin täyttävät välillä ankaraa läheisyyden tarvetta.– Kiehnään joskus ärsytykseen saakka kiinni ystävieni kyljessä. Tykkään halata ihmisiä.Se, että suhde onnistuu, vaatii Mikaelilta pitkän, joskus vuosien pohjatyön. Syvä luottamussuhde ja ”yhteisellä aaltopituudella väreily” on kaikki kaikessa.– En ihastu välittömästi, vaan tarvitsen tunteita, joiden kautta lähenen toista. Ajan myötä tunteet voivat muuttua romanttisiksi, ja sitä myötä seksuaalisuuskin herää.Yhteyden on oltava äärimmäisen voimakas. Kokemusta on vaikea pukea sanoiksi.– Se on hyvin vavisuttava, kokonaisvaltainen tunne, Mikael kuvailee.Silmät, ääni, puhetapa, itsevarmuus – Mikael aistii jokaisen ihmisen, sekä naiset että miehet, vahvasti ja eri tavoin. Kokonaisvaltaisemmin, sillä hän ei keskity vain tiettyyn ja yhteen asiaan.– Sekin voi olla viehättävää, kun joku menee kananlihalle. Myös yksinkertaiset asiat, kuten niskan takana oleva pieni ohut hiuskiehkura tai se, miten selkä kaareutuu tai kuinka huulet liikkuvat sanojen tahdissa, voivat olla kaikessa yksinkertaisuudessaan kauniita ja hyvin voimakkaasti aistikkaita asioita.Mikael on usein ollut ihastunut ystäviinsä. Hän arvelee sen olevan melko yleistä demiromanttisille ihmisille.– Järki ei osaa erottaa rakkautta ystäviin romanttisesta rakkaudesta kumppaniin. Yhteys on molemmissa täysin sama, eikä kumpaankaan kuitenkaan liity seksuaalinen halu. Onneksi nämä tunteet usein vaimenevat normaalitasolle ennen kuin tilanne muuttuu tarpeettoman kiusalliseksi.Demiseksuaalisuus luetaan aseksuaalisuuteen. Aseksuaali tuntee vain vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa muihin ihmisiin.Suhtautuminen seksiin vaihtelee: toisten elämään se ei kuulu lainkaan, toiset harrastavat sitä omalla tavallaan esimeriksi sooloseksin muodossa.Demiseksuaalisuus ei silti tarkoita sitä, että libidoa ei olisi lainkaan.– Seksuaalinen energia ilmentyy eriasteisena, jopa hyvin voimakkaana vetovoimana toista ihmistä kohtaan. Demiseksuaaleilla tämä korostuu mitä vahvemmaksi yhteys toiseen ihmiseen muodostuu. Joillakin demiseksuaaleilla saattaa olla hyvin voimakaskin libido, mutta sillä ei sinänsä ole mitään tekemistä itse fyysisen kanssakäymisen kanssa.Mikaelilla on ollut seksistä hyviäkin kokemuksia. Useimmiten seksi on kuitenkin tuntunut väärältä, ja lukuisat Mikaelin suhteet ovat ajautuneet päätökseen sen vuoksi.– Useimmissa suhteissa seksi on ollut aihe, jota ei vaan voi lykätä loputtomiin tulevaisuuteen. Tämä on luonut itselleni suurta painetta. Seksi on kuitenkin yleisen ajattelutavan mukaan olennainen ja luonnollisen tärkeä osa täysipainoista parisuhdetta. Etenkin jos ei miehenä teekään aloitetta, törmää jossain kohtaa siihen, että nainen jossakin vaiheessa alkaa epäillä omaa viehättävyyttään ja miettimään, onko hänessä sitten jotakin vikaa.Jossain vaiheessa kaikki keksittävissä olevat tekosyyt ovat loppuneet kesken.– Voin häpeäkseni myöntää, että olen siinä pisteessä omalla käytökselläni ajanut suhteet tilanteeseen, jossa parisuhteesta on lopulta kadonnut kaikki rakkaus. Olen etäännyttänyt itseni pikkuhiljaa toisesta ihmisestä ja vältellyt lopulta kaikkea läheisyyttä, sekä fyysistä että henkistä. Ja uskotellut itselleni, etten rakasta, vaikka kyse on ollut pelkästään seksistä ja haluttomuudestani harrastaa sitä.On paljon entisiä, joilta Mikael haluaisi pyytää anteeksi. Hän ei tohtinut tunnustaa kenellekään heistä, mistä ongelmat oikeasti juonsivat.Enää Mikael ei jaksa teeskennellä. Viimeisen vuoden aikana hän kypsytteli päätöksen kertoa itsestään avoimesti.– Mitään erityisempiä kommentteja ei ole tullut, osittain johtuen tietysti siitä, että olen osannut vuosien aikana näytellä kaikille parisuhteideni ulkopuolisille heteronormatiivista miesrooliani niin hyvin. Jo niinkin hyvin, että se on mennyt vuosikausia jopa itselle läpi.Miesporukoissa Mikael on nyökkäillyt ja kuunnellut toisten naiskuvioihin ja viikonloppusuhteisiin liittyviä juttuja.– Naureskellut siinä samalla, kun muutkin nauravat. Myöhemmin ajatellen koko aihe ja se maailma on jotenkin aina tuntunut täysin vieraalta ja omituiselta.Sukulaisilleen Mikael ei sen laajemmin ole puhunut asiasta, eikä sitä taida tehdäkään.– En ole ihminen, joka puhuu tällaisista asioista perheelle. Se maailma pysyköön erillään tästä maailmasta.Jyväskylän Pride-tapahtuman yhteydessä järjestetyssä ÄssäMiitti-tapaamisessa Mikael pääsi ensi kertaa juttelemaan kasvotusten muiden suomalaisten aseksuaalien kanssa.– Alkuun mietin, että kuulunko tällaisena harmaan alueen aseksuaalina joukkoon ollenkaan, mutta huomasin hyvin nopeasti, että tällaiset ajatukset ovat täysin turhia.Tarinat ja kokemukset olivat samankaltaisia – ikään, sukupuoleen tai taustaan katsomatta.– Kaikki me painimme arjessa samojen asioiden kanssa. Olemme saman yhteiskunnan, sukupuolinormien tai jopa oman perheemme kyselyiden, omituisen vihjailun ja tivaamisen aiheuttaman paineen alla.Muita miehiä ei Mikaelin ja tapaamisen vetäjän lisäksi tullut paikalle. Se harmittaa häntä.– Olen varma, että demiseksuaalisia, etenkin miehiä, on Suomessa muitakin, mutta he eivät tiedosta sitä itse. Kynnys asian myöntämiselle voi olla korkeampi.Hiljattain Mikael luki netistä, että demiseksuaalisuus on ”seksin trendi”.– Meinasin heittää läppärin seinään! Ihmisen seksuaalinen suuntautuminen on niin voimakkaasti omaan identiteettiin liittyvä asia, että sen kutsuminen trendiksi on ensinnäkin loukkaavaa. Toisekseen tämän kaltaiset otsikot viittaavat siihen, että kyseessä olisi jollakin tavalla valinnanvarainen asia, hän sanoo.Mikael haluaa rohkaista ihmisiä tutkimaan viettiään ja tunteitaan sen sijaan, että he tarrautuisivat väkisin siihen, millainen miehen tai naisen ”pitäisi olla”. Kaapin ovien avaaminen voi vapauttaa valtavan määrän energiaa.– Koin pitkään, että olen kuin levällään oleva palapeli. Nyt voin sanoa tietäväni, kuka olen. Olen kokonainen. Ekaa kerta on kiva olla minä.Mikael toivoo ja uskoo vielä löytävänsä kumppanin.– Mikäli vain löytäisi sen oikean ihmisen, jonka kanssa ei olisi mikään kiire yhtään mihinkään, jonka kanssa voisi edetä askel askeleelta, päivä päivältä pikku hiljaa lähentyen. Ja jonkun, jonka kanssa lopulta ehkä väreillä juuri sillä oikealla taajuudella.Haastateltavan nimi on muutettu.Poikkeaako sinun seksuaalisuutesi tai parisuhteesi jotenkin siitä, mitä pidetään yleisesti ”normaalina”? Lähetä tarinasi osoitteeseen noora.valkonen@iltasanomat.fi.