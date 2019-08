Mies tarrasi rintoihin ja lausui sanat, jotka tappoivat tunnelman välittömästi – suomalaiset paljastavat huonoimmat seksikokemuksensa

Seksi & Parisuhde

Mies tarrasi rintoihin ja lausui sanat, jotka tappoivat tunnelman välittömästi – suomalaiset paljastavat huono

Lukijat kertovat epäonnisista seksikokemuksistaan. Joskus niiden taustalla on alkoholi, joskus kumppanin tympeät puheet.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tympeät puheet jäädyttävät tunnelman

Tinder-deitti yllätti





”Jännitys kaukana”