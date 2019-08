Seksi & Parisuhde

”Olin valtavan onnellinen”, sanoo Leena eron jälkeen – hän oppi, että huonoon liittoon ei ole järkeä jäädä

Joku sanoi eron jälkeen, ettei ole ikinä nähnyt eronnutta, joka on noin iloinen.Olin miettinyt eroa pitkään, monta vuotta, sillä kotona oli raskas hengittää. Kun palasin töistä, ajoin sitä hitaammin mitä lähemmäksi kotia tulin.Hän oli mukava poikaystävä, mutta naimisiinmenon jälkeen hän muuttui. En alistunut alistettavaksi, vaan monissa asioissa pidin pääni.Jäin kotiäidiksi, kun lapset syntyivät. Töihin menin, kun he kaikki olivat aloittaneet koulunsa.Se oli henkistä väkivaltaa. Hän ei antanut minulle arvoa, eikä ollut koskaan kiinnostunut asioistani. Silti hän kontrolloi minua, vaati nähdä kassakuitit, kun kävin kaupassa. Ystäviäni hän ei hyväksynyt.Jälkeenpäin olen ajatellut, että olisi pitänyt erota aiemmin. Eroaminen tuntui kuitenkin hankalalta. Ajattelin lapsia, silloinkin, kun he olivat jo aikuisia. Vaikka tiedän, että monesti ero olisi paras ratkaisu juuri lasten kannalta. Lapset kärsivät, jos liitto on huono.Ero tuli vähän vaivihkaa. Aloitin työt eri paikkakunnalla, josta hankin pienen asunnon. Asunnossa ei ollut paljon muuta kuin patja, mutta siellä minun oli hyvä olla. En ikävöinyt kotiin. Kun kaksi vuotta oli kulunut, laitoin eropaperit menemään. Mieheni kanssa emme puhuneet asiasta enempää.Omaisuuden jakamisestakaan ei tullut riitaa. En vaatinut paljon, sillä halusin saada asiat äkkiä selviksi.Eron jälkeen tuli sellainen rento, vapautunut ja kevyt olo. Muutos ei hirvittänyt, sillä tiesin pärjääväni. En tarvinnut miestä vaihtamaan lamppua.Surua tai ahdistusta en tuntenut, ja sitä monet ystäväni ihmettelivät. Mietinkin, että pitäisikö minun muodon vuoksi näyttää surulliselta, vaikka olin onnellinen.Olin aina haaveillut moottoripyörästä, ja nyt sain toteuttaa haaveeni. Sellainen ei olisi tullut kysymykseenkään aiemmin. Olen matkustellut enemmän ja lapsianikin tapaan useammin.Olen oppinut, että ihmisen pitää ajatella myös itseään, eikä jäädä huonoon liittoon, jos näkee, ettei siitä tule mitään.Uuteen suhteeseen en haikaile, en ainakaan asumisesta kenenkään kanssa. Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, mutta ainakaan Tinderiin en mene.Ainoa järkyttävä ja huvittavakin piirre erossa oli se, että miehet, aivan tututkin, alkoivat eron jälkeen tehdä ehdotuksia. Aivan kuin olisin nyt helppoa riistaa.Eron jälkeen olen nauttinut paljon enemmän myös työnteosta. Viihdyn työssä ja teen välillä pitkää päivää. Kotona leivoin, laitoin ruokaa ja siivosin. Nyt minun ei enää tarvitse, jos ei huvita.Leenan nimi on muutettu.