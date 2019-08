Seksi & Parisuhde

5 x ihanat arkitreffit oman kumppanin kanssa – Elina Tanskasen vinkit

1. Iltatee

2. Hieronta

3. Pelaaminen

4. Ruuan tilaaminen kotiin

5. Leffahetki

Parhaimmillaan treffit oman kumppanin kanssa sekä hoitavat suhdetta että saavat ajatukset pois kaikista elämän säädöistä. Silti moni pari tuskailee sitä, ettei treffejä kumppanin kanssa vain saada aikaan, vaikka kumpikin sitä haluaisi.Arkiset treffit toimivat parhaiten, kun niiden eteen ei tarvitse nähdä kovasti vaivaa, eikä niihin hassaannu kohtuuttomasti rahaa tai aikaa. Pelkkä halu tehdä jotain piristävää tai rentouttavaa rakkaan kanssa riittää.Pieni väsymys ja nukkumassa olevat lapset eivät haittaa, kun treffit saa järkättyä arkena kotisohvalle tai oman keittiönpöydän ääreen.Teehetki illansuussa kumppanin kanssa rentouttaa yhtä hyvin kuin punaviinilasillinen ja edistää terveyttä – univaikeuksista kärsivä voi valita kuppiinsa jotain rauhoittavaa sorttia. Kun edessä on kuppi kuumaa, on luontevaa jutella kummankin kuulumisista.Halutessaan iltateehetkestä voi toki tehdä fiinimmän vaikka leipomalla skonsseja tai vaihtamalla teen viinilasilliseen ja juustolautaseen.Nopeahko, muutaman minuutin niska-hartiahieronta voi olla juuri se, mitä kaipaa rankan päivän jälkeen. Vaihtakaa vuoroja ja ottakaa tarvittaessa aikaa, jottei hieronta veny ja ala rasittaa. Otteet on hyvä muistaa pitää rauhallisina, vaikka hieronta pidetäänkin lyhyenä.Halutessaan hierontahetkeen voi panostaa siten, että hankkii hyvän tuntuista ja tuoksuista hierontaöljyä tai tarkoitukseen sopivaa vartalovoidetta ja laittaa taustalle rentouttavaa musiikkia soimaan. Hieronnan voi kohdistaa toisen niin toivoessa vaikka päähän, kasvoihin, käsiin ja/tai jalkoihin. Monelle mieluisa variaatio on mennä yhdessä suihkuun, kylpyyn tai saunaan, jossa toisen peseminen voi olla erittäin rentouttava kokemus kummallekin osapuolelle.Kortti- tai lautapelin pelaaminen saa ajatukset tehokkaasti pois työ- tai opiskeluasioista, ja pieni kilvoittelu voi tuoda kivaa jännitettä parin välille.Esimerkiksi erä Yatzya kahteen pekkaan vie alle puoli tuntia. Valinta on toki vapaa, voitte ottaa yhdessä pitkän ajan projektiksenne jättimäisen palapelin, opetella yhdessä jonkin uuden pelin tai haastaa toisenne nakupokeriin tai vaikka totuuteen vai tehtävään. Suosittelen kuitenkin kaikista ruuduista erossa pysymistä, etenkin jos treffinne ovat lähellä nukkumaanmenoaikaa.Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta lähteä kahden kesken ulos syömään, järjestäkää päivällistreffit kotonanne. Useissa kaupungeissa on mahdollisuus tilata monista eri ravintoloista ruokaa kotiin kuljetettuna.Monilla on tapana katsoa suoratoistopalveluista sarjoja, joko yhdessä tai erikseen. Sen vuoksi kivaa vaihtelua voi olla ihan oikean elokuvan katsominen niin että oikein satsaatte yhteiseen hetkeenne: valitsette yhdessä ajatuksella elokuvan, varaatte katseluhetkeä varten mieluisia herkkuja ja teette muillakin mahdollisilla tavoilla katselukokemuksestanne erityisen.Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.