Seksi & Parisuhde

Suomen suosituimmasta seksiasennosta ei jää epäselvyyttä – tuottaa myös eniten orgasmeja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lempiasennot yksilöllisiä

Muutakin kuin yhdyntää

Suomalaisten suosikkiseksiasennosta ei taida enää olla epäselvyyttä. Lähes joka neljäs kokee takaapäin-asennon parhaaksi orgasmin saamisessa, selviää Kaalimato.comin kyselystä.Sama asento kiilasi ykköseksi myös Ilta-Sanomien seksikyselyssä. Sen mukaan naisista kaksi viidestä pitää asentoa suosikkinaan ja miehistä lähes puolet.Takaapäin-asento näyttää tosiaan olevan etenkin miesten mieleen: joka kolmas Kaalimadon kyselyyn vastannut mies kertoo saavuttavansa siinä parhaiten orgasmin. Naisista 15 prosenttia laukeaa parhaiten takaapäin.Asennon suosio saattaa johtua sen fyysisestä helppoudesta miehelle. Siinä näkee myös hyvin oman kumppaninsa, intiimialueet sekä penetraatioliikkeen, mikä voi lisätä kiihottumista.Kaalimadon kyselyn mukaan toiseksi suosituin asento on perinteinen lähetyssaarnaaja. Kolmanneksi suosituin on paranneltu versio lähetyssaarnaajasta, jossa naisen jalat ovat esimerkiksi kumppanin hartioilla.– Seksitavat ovat vuosikymmenten aikana monipuolistuneet, mikä näkyy muun muassa siinä, että nykyään kokeillaan enemmän uusia asentoja ja käytetään niitä useammin seksin aikana, sanoi seksologi Tiina Vilponen jutussamme https://www.is.fi/seksi-parisuhde/art-2000005762738.html Jokaisella on oma lempiasentonsa.Jos grafiikka ei näy, voit katsoa sen tästä https://infogram.io/p/183318b484a7339a4f67696221dd7bca.png Naiset nauttivat usein asennoista, joissa seksuaaliselle stimulaatiolle herkkä klitoris saa kosketusta.Kaalimadon kyselyn mukaan neljä prosenttia naisista ei saa orgasmeja missään asennossa, ja vajaa viidennes kokee pääsevänsä hekuman huipulle parhaiten jollakin muulla tavalla kuin yhdynnässä.Jotkut naiset eivät saavuta emätinorgasmeja, mutta saavuttavat sen klitorista stimuloimalla. Toiset taas saavat orgasmin, kun klitorista ja emätintä kiihotetaan yhtä aikaa.Orgasmin kokemiseen vaikuttavat monet asiat, sekin, miten tärkeänä nainen pitää omaa nautintoaan. Naisten suosimassa lähetyssaarnaaja-asennossa ollaan myös kasvokkain ja lähekkäin, mikä voi olla hyvinkin tärkeää.

Uskalla rikkoa seksirutiinisi!

Siirry makuuhuoneesta toisaalle Keksi uusia tapa koskettaa toista Puhu tuhmia! Pukeudu uusiin asuihin Kokeile jotakin uutta seksivälinettä

Lähes puolet Kaalimadon kyselyyn vastanneista kaipaa seksielämäänsä lisää monipuolisuutta, ja 42 prosenttia kertoo kangistuvansa petipuuhissaan liikaa vanhoihin kaavoihin. Joka neljäs kokeilee säännöllisesti uusia asentoja seksikumppaninsa kanssa.Omaan kehoon ja erilaisiin tapoihin nauttia voi tutustua muun muassa sooloseksin avulla. Seksistä kannattaa myös keskustella avoimesti kumppanin kanssa: mistä pidän, mistä en pidä. Entä miten voisin tuottaa kumppanilleni nautintoa?Omasta seksuaalisuudesta ja nautinnosta voi löytää uutta koko elämän ajan.