Seksi & Parisuhde

Kun mies alkoi puhua penikselleen, homma loppui siihen – suomalaiset paljastavat pahimmat seksikokemuksensa

Hyvä seksi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seksitiedoissa parantamisen varaa





Viina on hyvän seksin vihollinen

”Koko ajan vaatimuksia”

”Penis murtui”

Miehen puolelta kauhea jyystö ja sen seurauksena kivulias virtsatietulehdus. – nainen 50 vuotta





Tutustukaa itseenne ja toisiinne