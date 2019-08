Seksi & Parisuhde

Näin ostat oikeanlaisen seksivälineen – ”Hommansa hoitava väline voi nostaa seksielämän laatua dramaattisesti”

Tee itsellesi palvelus ja pohdi, mitä toivot

Mitä toivot välineen tekevän?

Miten se on sinulle ja/tai kumppanillesi avuksi ja iloksi?

Millaisia kokemuksia sinulla ja/tai teillä on välineistä?

Mikä on ollut turhauttavaa, mikä taas mukavaa?

Mistä ylipäätään tykkäät seksissä, mikä tuntuu kutkuttavalta?

Lue arvosteluja ja vertaile ominaisuuksia

Opi kokeilemalla

Seksivälineitä riittää joka lähtöön. Myös uusia, paljon puffattuja, naisille tarkoitettuja innovatiivisia tuotteita tulee markkinoille aika ajoin.Mikäli omilla seksivälineillä on ikää yli kymmenen vuotta tai on saatu lahjaksi tai hankittu summa mutikassa ”jotain vain”, suosittelen lämpimästi tutustumaan ajatuksella siihen, mitä kaikkea tarjolla onkaan.Pohdi ensin, mitä toivot seksivälineeltä. Piristystä kaipaava voi toki shoppailla hetken mielijohteesta kiinnostavan oloisia juttuja. Kuitenkin mitä suurempaan tarpeeseen seksiväline tulee, sitä isomman palveluksen tekee itselleen, kun käyttää hankinnan tekemiseen hiukan harkintaa.Laadukkaat seksivälineet ovat harvoin kaikista halvimpia, ja se kaikkein edullisin saattaa tuottaa pettymyksen. En tietenkään tarkoita sitäkään, että kaikista kallein olisi automaattisesti paras. Toki kullattuja dildoja ynnä muuta ylellistä on saatavilla, jos tieten tahtoen halua maksaa luksuksesta.Valtaosa ihmisistä tekee netissä tutkimustyötä ennen erilaisten hankintojen tekemistä, eikä seksivälineen kohdalla ole syytä tehdä poikkeusta. Lue siis seksivälineiden arvosteluja ja tutki, miten välinettä kuvaillaan: millaisia ominaisuuksia sillä on, millaisista materiaaleista se on tehty ja niin edes päin.Liikkeessä paikan päällä tuotetta on mahdollista tutkia lähemmin ja kysyä tarkempia tietoja myyjältä. Se on iso etu seksivälinettä ostaessa. Nettikauppaan voi yleensä taas palauttaa käyttämättömän ostoksen. Ostosehdot kannattaa luonnollisesti tarkistaa ennen tilauksen lähettämistä.On tavallista, ettei ihan ensimmäinen tai toinenkaan seksivälinehankinta osu kohdilleen, olemmehan niin anatomialtamme kuin mieltymyksiltämme moninaisia. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, etteikö omiin tarpeisiin erinomaisesti sopivaa välinettä olisi olemassa.Etsinnän vaiva saattaa kuitenkin kannattaa – hommansa hoitava seksiväline voi nimittäin nostaa seksielämän laatua dramaattisesti.Tällä palstalla erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen antaa vinkkejä parempaan parisuhde- ja seksielämään. Hän on myös logoterapeutti ja YTM.