Seksi & Parisuhde

Lukijat listaavat tavat ja teot, jotka tekevät parisuhteesta onnellisen – ”Suomalainen mies kyllä ilmoittaa”

Älä luule.

Liika analysointi sairautta.

Teot ovat rakkautta.

Suomalainen mies kyllä ilmoittaa, kun asiantila muuttuu.

”Hyvää seksiä”

Paljon yhteistä tekemistä ja harrastuksia.

Paljon läheisyyttä ja huomionosoituksia.

Samanlainen huumorintaju.

Tarpeeksi myös omaa aikaa.

Hyvää seksiä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Toisen kunnioitusta ja kuuntelemista

Lempeää huumoria

https://www.is.fi/seksi-parisuhde/art-2000001266814.html