Seksi & Parisuhde

Mikä erottaa onnelliset parit muista? Psykologi listaa 4 asiaa

1. Onnelliset sanovat hyviä asioita ääneen

2. He ovat tarpeeksi erillisiä, mutta osaavat ikävöidä

3. He kuuntelevat toistensa tarpeita

4. He eivät lyttää toista

