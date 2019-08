Seksi & Parisuhde

Onko sinua petetty? 4 000 suomalaista vastasi: ”Toinen nainen soitti miehen ollessa suihkussa”

Monta syytä pettää

Pettämisen jälkeen minun oli pitkän aikaa vaikea luottaa miehiin. Jos joskus on petetty, se seuraa mukana. – nainen, 42

Petti ja erosi tekstiviestillä – suomalaiset kertovat









Miten toimia, jos tulee petetyksi?

Pidä huolta itsestäsi

Ehkäise avoimuudella