”Ihan uskomattoman hyvää seksiä, vähintään viidesti viikossa” – lukijat paljastavat, mikä saa seksin roihuamaan pitkässäkin suhteessa

Seksi & Parisuhde

”Ihan uskomattoman hyvää seksiä, vähintään viidesti viikossa” – lukijat paljastavat, mikä saa seksin roihuamaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. ”Puhukaa ja rakastakaa”

2. ”Halaukset aamuisin ja iltaisin”





3. Kunnioita toista ja hänen nautintoaan