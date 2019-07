Kaisan miehestä alkoi paljastua kummia piirteitä – sitten puhelimeen kilahti tyly tekstiviesti: ”Ei käynyt mielessäkään, että tällaista voisi tapahtua”

Seksi & Parisuhde

Kaisan miehestä alkoi paljastua kummia piirteitä – sitten puhelimeen kilahti tyly tekstiviesti: ”Ei käynyt mie

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kaikki tuli samaan rytäkkään”

Minulla ei käynyt mielessäkään, että tällaista voisi tapahtua. Oliko se sitten jonkin asteista kyllästymistä, en tiedä.

Toipuminen kesti vuosia