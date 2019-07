Seksi & Parisuhde

Janina, 40, lopetti e-pillerit, seurasi 6 yllättävääkin asiaa: ”Tunsin itseni suorastaan seksihulluksi”

1. Kuukautiset runsastuivat huomattavasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Kuukautiskivut kovenivat

3. Koko keho turposi

4. Seksihalut kasvoivat

5. Finnejä ei tullutkaan

6. Hiukset rasvoittuivat

”Käytön voi aloittaa uudelleen”