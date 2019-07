Seksi & Parisuhde

Seksiä eri kumppaneiden kanssa? Näin usein taudit oikeasti pitäisi testata

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Testi pitää ottaa sieltä, missä tartunta on mahdollinen

Oireettomus ei takaa, että olet terve

Vain 6 prosenttia sinkuista käy testeissä kesän päätteeksi

Testeissä käymistä hävetään turhaan