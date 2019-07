Deitti aloitti kesken treffien baaritappelun, mutta se oli vasta alkua – 13 suomalaista paljastaa karmeimmat Tinder-kokemuksensa

Seksi & Parisuhde

Deitti aloitti kesken treffien baaritappelun, mutta se oli vasta alkua – 13 suomalaista paljastaa karmeimmat T

Deitti aloitti baaritappelun

”Tulee

Tinderin mukanaan tuoma potentiaalisten elämänkumppanien pyyhkiminen joko vasemmalle tai oikealle on tullut Suomeen jäädäkseen.Deittisovellusta käytetään ahkerasti, ja monet ovat löytäneet Tinderistä mitä ovat kaivanneetkin: aitoa rakkautta, hetken huumaa, friends with benefits -järjestelyjä.Aina Tinderissäkään kaikki ei mene kuin Strömsössä. Nyt suomalaiset naiset paljastavat karmeimmat treffikokemuksensa.mieleen eräs, jonka eka kysymys oli suora: ”Koska me voitaisiin harrastaa seksiä?” Kituutin parikymmentä minuuttia siinä ja pistin lopulta kaverille viestin, jossa pyysin soittamaan minulle ja sanomaan olevansa sairaalassa jotta pääsisin tilanteesta pois.Toinen erikoinen kokemus oli deitti, joka puhui koko ajan joko eksästään tai seksistä – tai seksistä eksänsä kanssa!” Kirsikäytti jotain kuusi vuotta vanhoja kuvia profiilissaan ja oli niissä todella komea ja hyvännäköinen. Sovittiin sitten tapaaminen yhden baarin eteen, odottelin siinä edessä tovin. Lopulta soitin kysyäkseni, missä tämä on, mihin mies vastasi, että tässä ollaan, katso vasemmalle.Käännyin katsomaan vasempaan, en nähnyt ketään, sitten katsoin alas ja näin suurin piirtein päätä lyhyemmän miehen, joka kuudessa vuodessa oli selkeesti löytänyt alkoholin ja makkaraperunoiden salat: ei ollut yhtään samannäköinen kuin kuvissa. Mentiin joka tapauksessa sisään baariin, eikä mennyt kauaa, kun deitti ja sen kaveri aloitti baaritappelun ja veti jotain äijää turpaan. Kun tilanne oli rauhoittunut ja päätin vielä kuitenkin jäädä hengaamaan siihen, Tinder-mätsi päättikin kaivaa taskustaan minigrip-pussin ja alkaa siinä baaripöydällä vetämään piriä...Siinä vaiheessa totesin äkkiä, että eipä taida natsata, pakko lähteä kotiin. Se lähti perään ja yritti varmaan tunnin vongata, että pääsisi mun luo, kun hänen eksänsä asuu vielä sen kämpillä, eikä sinne voi mennä. Ei tullut meistä paria sitten koskaan!” Sofiayksille baariin ja tilasin bissen, treffailukumppani taasen punaviiniä. Seuraavaksi sainkin kuulla, miten on epäviehättävää, jos nainen juo kaljaa ja miten mun pitäisi opetella juomaan viiniä. Se olisi kuulemma paljon viehättävämpää ja naisellisempaa.” Jennatreffeillä vähän aikaa sitten jätkän kanssa, joka itse kysyi useamman kerran, milloin tapaaminen onnistuisi. No, kun oltiin puolisen tuntia, jos sitäkään, istuttu kuppien ääressä, hän sanoi, että ei mun kanssa parisuhdetta ainakaan halua. Se olisi ollut itselle ihan ok: jos kemiat eivät kohtaa, mikäs siinä sitten. Hän alkoi kuitenkin kasuaalisti luettelemaan erilaisia syitä, kuten esimerkiksi, että mun tissit on liian pienet. Deitti myös haukkui ulkonäköäni kaikkien kuullen ja sanoi, että olen muka catfishannut sen, kun kuvissa minulla on pidemmät hiukset... Ja että en ole tarpeeksi kaunis. Onneksi sain jalkani toimimaan ja leuan nostettua maasta ja totesin, että eihän minun tällaista nyt tarvitse kuunnella! Oli paskimmat treffit hetkeen, mutta väistinpä ainakin luodin.” Jessimies selitti koko tapaamisen ajan, kuinka täydellinen olen. Heti perään hän aina sitten lisäsi, että tulee ihan hänen lastensa äiti mieleen. Minulla oli kuulemma myös samanlaiset kengät kuin hänen lastensa äidillä, mistä hän kovasti piti. Deitti alkoi lopulta selittää siitäkin, miten hänen ja minun lapseni näyttävät ihan sisaruksilta, koska äidit ovat niin identtisen näköisiä. Olisi ollut kuulemma helppoa olla yhdessä, kun ei tarvitsisi selittää kenellekään, miksi lapset ovat erinäköisiä... Tuli hyvin vahvasti sellainen olo, että etsii vain lastensa äidille korviketta.” Kaisatapahtumahetkellä vielä 28, ja mies tuli miun luo kahville. Hän oli minua vähän vanhempi, siinä jutusteltiin ja kohta hän sitten pamautti: ”Kun sinä olet jo 28-vuotias, niin eikö se sinun biologinen kello jo tikitä aika kovaa, että kannattais varmaan lapsia hankkia?” Kerroin, mistä ovi löytyy ja että ei tarvitse enää viestiä laittaa...” Malla”Menin kahville treffiseuralaisen kanssa. Koko 40 minuuttia tuli kunnon tulitusta siitä, miten olisin tosi kaunis vähän laihempana. Hän tivasi sitäkin, paljon minun ottamassa munkissa on kaloreita, koitti antaa kuntoiluohjeita ja niin edespäin. Sanoin, että olen fat and happy, joten etsi seuraavalla kerralla joku fitnessmuija, kiitos ja hei.” Jannajuteltiin Facebookin mesessä, tämä vaikutti ihan täydelliseltä mieheltä. Sitten halusi nähdä minut ja ajoi 70 kilometrin päästä tänne. Moikataan pihassa, ja heti alkaa puhe eksästä: ”Joo sori, kun kesti, mutta eksä soitti, että pitäisi maksaa koirien eläinlääkärilaskut.” Olin vaan, että okei... Mentiin tämän jälkeen ajelemaan ja mies rupesi pilkkaamaan minua: arvosteli muun muassa mun hiuksia, että kauhea oranssi kuontalo ja että asialle pitäisi tehdä jotakin. Näyttäisin kuulemma paremmalta blondina.Kuten arvata saattaa, eksä oli tietysti blondi, ja muutenkin varmaan yli puolet meidän keskusteluista koski eksää. Lopulta pyysin tyyppiä ajamaan Nesteelle, jotta pääsisin ostamaan röökiä. Kun palasin autoon, käskin ajamaan takaisin kotiin. Pihalla vallitsi kiusallinen hiljaisuus, mutta mies pamautti, että olisi ihana nähdä uudelleen ja että olin tosi kiva. Nousin autosta äkkiä ja huikkasin, että joo, kai sinäkin ihan kiva olet. Se irrotti turvavyön, olisikohan halunnu halata tai pussata, mutta jostain syystä itsellä oli kiire kämpille...” Sinijäätelöllä jätkän kanssa. Sen 45 minuutin aikana hän ehti haukkua melkein kaiken mahdollisen kotikaupungistani minuun. Siitä huokui kunnolla elämän negatiivisuus ja just ennen kuin ehdin nousta autosta ja tehdä lähtöä, mies pamautti vielä tiskiin, että sillä on vakava masennus.” Noorakesänä menin treffeille, joille mies ilmestyi humalassa. Mentiin yksille lähikuppilaan, jossa sain koko ajan kuulla, kuinka hyvännäköinen olen. Hän katsoi jatkuvasti syvälle silmiin ja piti kädestä kiinni. En kestänyt sitä enää ja sanoin lähteväni kotimatkalle.Hän saattoi sen vartin kävelymatkan, jonka aikana yritti ottaa koko ajan kädestä kiinni ja kyseli, onko vielä pitkä matka. Kotinurkilla viinat taisi nousta päähän, kun jouduin pitelemään pystyssä. Yhtiön pihalla sanoin heipat ja hän yritti suudella. Kysyi sitten, missä on lähin taksitolppa, kun ei jaksa kävellä kotiin. Neuvoin. Pääsin kotiin ja ikkunasta näin, kun hän meni lähipubiin. Viestejä tuli koko yön. Sydämiä enimmäkseen.” Annakaa sovittiin näkevämme torilla. Menin paikalle ja jo kaukaa näin, että eipä ole samanoloinen tyyppi kuin kuvissa. Mihin juoksen piiloon, ehdin jo miettiä, mutta se kerkesi näkemään minut. Pakko oli mennä kahville. Koko treffien ajan mies selitti peliriippuvuudestaan ja siitä, kuinka on puoliammattilainen pokerissa. Treffit loppui siihen, kun hän hienovaraisesti ja varoittamatta hyppäsi pöydän yli ja repi farkkutakkini auki, koska halusi katsoa rintatatuointiani...” Saripelkästään itsestään ja omasta mahtavasta egostaan, haukkui vaatteitani ja sanoi, ettei tiedä, olenko läski vai en, koska minulla sattui olemaan iso takki päällä.” Elinaäijä vei treffeillä Raxiin syömään. Kun puhuttiin tulevaisuuden haaveista, hän tokaisi, että tehdään lapsia ihan milloin vain haluat. Kyseessä oli 25-vuotias mies, joka asuu äidin helmoissa. Ei osannut tehdä ruokaa, ja äiti tekee kaiken naaman eteen.” LauraMillaisia kokemuksia sinulla on Tinder-deittailusta? Kerro alla kommenttikentässä! Ja miehet: millaiset ovat olleet teidän pahimmat Tinder-deittinne?