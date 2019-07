Espoolainen Nicole näki Aminin Prismassa ja etsi miehen heti käsiinsä Instagramista: ”Hänellä on aina aikaa minulle ja hän rakastaa täysin sydämin”

Seksi & Parisuhde

Espoolainen Nicole näki Aminin Prismassa ja etsi miehen heti käsiinsä Instagramista: ”Hänellä on aina aikaa mi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Erikoisia ennakkoluuloja

”Se tuntui kohtalolta”





Ruoka on iso juttu





Vanhempien kunnioitus syvää





”Olemme kuin paita ja peppu”