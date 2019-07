Tietty, toistuva kaava voi paljastaa, että olet suhteessa narsistin kanssa – psykoterapeutti tunnistaa sen heti

Seksi & Parisuhde

Tietty, toistuva kaava voi paljastaa, että olet suhteessa narsistin kanssa – psykoterapeutti tunnistaa sen het

Kaava toistuu





Taitava petos

En ole oikea sanomaan, milloin suhteesta pitää lähteä, mutta kannustan hakemaan ensin apua. – Helinä Häkkänen-Nyholm

Vaikea erota

3 neuvoa erotilanteeseen:

Hae ensin apua omaan jaksamiseesi. Keskustele vaikka ystäväsi kanssa. Saatavilla on myös lyhytterapiaa, jonka avulla voit jaksaa paremmin ja saat etäisyyttä tilanteeseesi. Esimerkiksi EMDR-terapiassa pyritään neutralisoimaan vaikeisiin tilanteiseen liittyviä tunteita ja muistoja. Jos päädyt siihen, että haluat erota, esitä asia mahdollisimman lyhyesti. Argumentointi ei välttämättä johda mihinkään, sillä narsistit eivät ole kykeneväisiä ottamaan vastaan itseensä kohdistuvaa kritiikkiä. Vältä sitä, että narsistissa herää kostonhalu. Se voi syttyä herkästi esimerkiksi jos narsistille kertoo ihastuneensa toiseen. Hän voi kokea tämän ankarana kilpailutilanteena.

Kuin pikkulapsia