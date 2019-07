Avioero oli kuin pieni kuolema, ja pahinta oli lasten äänistä hiljennyt koti – Heini kertoo, miten hän lopulta pääsi yli musertavasta surusta

Seksi & Parisuhde

Avioero oli kuin pieni kuolema, ja pahinta oli lasten äänistä hiljennyt koti – Heini kertoo, miten hän lopulta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuka olen?





Mikään muu ei kadonnut, vaikka parisuhde loppui. – Heini

Kirjoitusterapiaa

Ei enää sitku-elämää





”Mikään ei katoa, vaikka suhde loppuu”