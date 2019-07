IS:n seksikysely paljastaa, mistä asioista suomalaiset riitelevät parisuhteissa – kaksi syytä korostuu selvästi

Seksi & Parisuhde

IS:n seksikysely paljastaa, mistä asioista suomalaiset riitelevät parisuhteissa – kaksi syytä korostuu selväst

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotityöt isoin riidanaihe





Jokaisella tyylinsä





Sovittelua

Kiistely on ymmärrettävää

Sopimus, jonka jälkeen ei enää riidelty

Harjoittele rauhoittumista

Yritä ymmärtää