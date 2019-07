Seksi & Parisuhde

Kirsi Hytösen kolumni: Mies voi kadota henkisesti missä tahansa tilanteessa – manhiding, eli mies kateissa

Kaikkihan tietävät mitä on mansplaining eli miesselittäminen tai manspreading eli leveä äijäistunta. Mutta tiedättekö, mitä on manhiding eli miespiileskely?Näin kesäaikaan sitä on erityisen viihdyttävää tarkkailla juhlissa ja sukulaisvierailuilla. Annan muutaman esimerkin malliksi.Kun menette kylään anoppilaan, kahvit on tuskin juotu kun huomaat istuvasi yksin juttelemassa anopin ja appiukon kanssa. Vessaanko se nyt meni vai tupakalle?Juttua riittää ja edustat siinä koko pariskuntaa parhaasi mukaan. Kerrataan omat ja toisten ulkomaanmatkat, pojan saavutukset ja entiset kumppanit.Tuoli alkaa hiljalleen polttelemaan allasi, mutta appivanhempia ei tilanne lainkaan haittaa. Se Vesa tai Jari nyt ei ole ollut niin sosiaalinen koskaan. Miniän kanssa on paljon hauskempi jutella ja sen jutuista saa jopa selvän siitä, mitä pariskunnalle kuuluu.Mies löytyy sitten lopulta etsittäessä fiilistelemästä omasta huoneestaan. Sieltä lapsuuskodin teinihuoneesta, joka on museoitu ikuisesti sellaiseksi kuin hän se lähtiessään jätti.Kotona tai mökillä valmistellaan juhlia, pilkotaan, silputaan, keitetään ja katetaan pöytää yhtä aikaa. Apu olisi enemmän kuin tarpeen. Juuri silloin mies katoaa vähin äänin. Hän ilmestyy vaistonsa vetämänä pöytään sitten, kun kaikki on valmista.Kun pöytää korjataan, hän kantaa kyllä oman lautasensa pois pöydästä, mutta ei yhtään enempää. Miehen katoamistemppua ei voi mitenkään estää, vaikka se on ennakoitavissa, sillä paikalla on muitakin juhlijoita eikä nalkutus ole sopivaa. Mies käyttää vaistomaisesti tilaisuutta hyväkseen.Istutaan iltaa tuttavien kanssa. Naisilla riittää puhuttavaa, syvennytään hetkeksi vaihtamaan reseptejä tai puutarhavinkkejä. Siinä vaiheessa miehet katoavat vähin äänin jonnekin nurkkiin tai pihalle seisoskelemaan olutpullo kourassaan.Jos mies on seurueen ainoa mies, hän katoaa hiljakseen ja huomaamatta puhelimensa uumeniin ja yrittää loihtia katseeseensa ajoittain älyllistä tai osallistuvaa pilkettä, jotta ei jäisi kiinni. Tätä kutsutaan henkiseksi katoamiseksi.Mies voi kadota henkisesti missä tahansa tilanteessa. Yksi sosiaalisesti hyväksytty henkisen katoamisen tapa on pelaaminen. Parhaiten siihen sopii edelleenkin shakki. Se on jalo ja älyä vaativa peli, johon saa kulumaan tuntikausia. Sitä voi pelata myös konetta vastaan, mutta silti se on sopivampi harrastus kuin joku pleikkari tai taistelupeli. Siitä ei voi mitenkään nalkuttaa.Vain miehellä voi olla niin paljon joutilasta aikaa, että ehtii miettimään jotain niin tarpeetonta kuin shakkisiirtoja. Eikä hänellä oikeasti olekaan, hän ainoastaan pakenee velvollisuuksiaan. Tämä onkin miespiileskelyn syvin olemus.Kirsi Hytönen on Ilta-Sanomien kolumnisti. Hän on toimittaja ja pitää Luksusongelmia-nimistä blogia.