”Olen onnellisesti avioliitossa 15 vuotta nuoremman miehen kanssa”, nelikymppinen Jenni kertoo

Iso ikä- tai pituusero ei mittaa onnea

”Hän ei tuomitse”





Suhteen alku oli molemmille ”shokki”, ja nelikymppinen Jenni yrtti paeta suhdetta pitkään. Syy oli se, että mies oli Jenniä 15 vuotta nuorempi.– En tiedä miten päädyin tähän. Nuorempana ihastuin oman ikäisiini miehiin, sitten yhtäkkiä vähän vanhempana itseäni paljon vanhempiin. Eräs minua vanhempi rakastajani jätti minut itseäni vanhemman naisen takia aiemmassa suhteessani. Näinkin voi siis käydä, Jenni kertoo.– Yhtäkkiä yli kolmekymppisenä minusta alkoivat kiinnostua vain huomattavasti nuoremmat miehet. Ehkä olen liian Ville Vallaton, kun en oman ikäisille tai vanhemmille miehille kelpaa, Jenni pohtii puolileikillään.Nyt hän ollut nuoremman miehen kanssa parisuhteessa jo pitkään.– Olen onnellisesti avoliitossa ja meillä on yksivuotias aivan tahallaan ja ensi yrittämällä tehty yhteinen lapsi.Jos onni kääntyy, sitten se kääntyy. Kaikki on Jennin mukaan mahdollista, ja jokainen parisuhde päättyy jonakin päivänä.– Mielestäni ei siis kannattaisi miettiä liikaa kehen rakastuu, kunhan molemmat ovat täysi-ikäisiä ja kilttejä toisilleen. Elämä on seikkailu eikä mikään sliipattu piirretty elokuva, jossa vain kaksi kaunista kiiltokuvahahmoa voi ihastua. Pysykää siis tarkkana, älkääkä torjuko toista vääristä syistä. Kummallinen rakkaus voi tapahtua kenelle tahansa.Nimimerkki Amatsooni kertoo olevansa 184 senttiä pitkä ja satakiloinen nainen, jolla on lyhyempi mies.– Eipä nuorena ollut pahemmin tanssiin hakijoita, eikä saatille pyrkijöitä oman ikäisistä. Ensimmäinen miehenikin aina vinoili koostani, ettei tämän kokoisen kanssa kehtaa edes kauppaan lähteä. Sitten tuli kohdalle mies, varreltansa lyhyempi, mutta henkisiltä kyvyiltään muita suurempi. Hänen mielestään olen kaunis ja haluttava just tällaisena kun olen.Hän on opettanut tyttärelleen, ettei naisellisuus ja rakkaus katso pituutta, sanovat ihmiset mitä tahansa.– Saan käyttää korkokenkiä, kulkea suorassa ja tuntea itseni kauniiksi. Ihan sama mitä muut ajattelee, kun oma mies katsoo kauniisti.Nimimerkki Olipa kertoo, että kumppani on häntä sekä selvästi nuorempi että lyhyempi.– Tunsin aina oloni kurjaksi itseäni huomattavasti pidempien ja isokokoisempien miesten kainalossa. Tuntui, kuin leikkisi jotain outoa heterokotileikkiä, jossa minun roolini oli olla sirpakka pikkurouva. Että kuuluikin vaikuttaa miestään heikommalta ennen kaikkea fyysisesti, että se oli oikein moraalinen velvollisuus miehen kunnian ja yhteiskunnan käytäntöjen suojelemiseksi.Nykyisessä asetelmassa ulkopuolisetkin ihmiset ovat valmiita myöntämään minulle enemmän toimijuutta ja auktoriteettia. Jännää, miten ulkoiset, täysin pinnalliset asiat vaikuttavat näkemykseemme toisista.Harri ja Sofia tapasivat ravintolassa, missä Harri oli järjestyksenvalvojana. Seuraavana päivänä he söivät yhdessä kahvilassa aamupalaa. Siitä se lähti.– Kuukauden päästä muutimme yhteen, ja mitä pidempään olemme olleet, rakkautemme liekki tuntuu vain kasvavan. Jo ensi hetkestä kun istuimme kahvikupin ääreen, tuntui kuin olisimme tunteneet aina.Harri on 26 ja Sofia 18-vuotias. He eivät ole se aivan tavallinen pari muutenkaan: Harri on valtaväestöstä, Sofia romaniperheestä.– Kulttuurierot eivät mielestäni näy muuten kuin että vaimoni on paljon kohteliaampi erityisesti vanhempia ihmisiä kohtaan. Jos hän näkee ihmisen hädässä, oli se sitten valtaväestöä tai kuka vaan, pysähdymme auttamaan aina, Harri sanoo.Moni kävelee vain ohitse.Ikä on Harrin mielestä ”vain numero”, mutta tavallaan se on yksi hänen suhteensa avainasioita.– Uskon, että nuori ikä vaikuttaa siihen, että on virtaa, halua ja rohkeutta heittäytyä erilaisiin uusiin juttuihin mukaan avoimesti ja ilman ennakkoluuloja.Oman ikäistensä kanssa Harri ei yhteistä säveltä ole koskaan löytänyt, koska hänen mukaansa heidän asenteensa ei ole ollut yhtä avoin. Esimerkkejä löytyy arjesta.– Sofia ei tuomitse, mikäli minä, yhden lapsen isänä haluan mennä joskus ravintolaan ulos ystävieni kanssa vaan lähtee reippaasti mukaan.Haastateltavien nimet on muutettu.