”Kunnon orgasmin jälkeen mikään asia ei maailmassa enää hetkauta”, nelikymppinen nainen sanoo sooloseksistä

Nuoret innokkaimpia

– Harrastan sooloseksiä silloin, kun olen vihainen tai minua ärsyttää jokin asia. Kunnon itsetyydytyksen ja orgasmin jälkeen ei mikään asia maailmassa enää hetkauta. Kaikki on vain euforisen vaaleanpunaista, sanoo nelikymppinen nainen Kaalimato.comin kyselyssä.Samaa sanoivat parikymppiset Jenni ja Kaisa taannoin jutussamme https://www.is.fi/seksi-parisuhde/art-2000005954655.html Sooloseksi on Kaisan ja Jennin mielestä tärkeä osa terveyttä ja hyvinvointia.– Varsinkin kun alkaa masentaa, ahdistaa ja mieli alkaa vetää mustiin, nukun, syön, liikun ja masturboin hyvin, Jenni kuvaili.– Harrastan sooloseksiä parantaakseeni suhdetta omaan kehooni. Huonon itsetunnon takia suhde kehoon on huonontunut ja huomasin, että irtosuhteet eivät ole hyväksi henkiselle hyvinvoinnilleni. Keskityn siis sooloseksiin ja oman kehon rakastamiseen ja nautinnon tuottamiseen itselleni! 25-vuotias nainen kertoo.Kaalimadon kyselyt kertovat, että suomalaiset ovat intoutuneet itsetyydytyksestä yhä enemmän: viime vuoteen verrattuna vähintään kerran viikossa masturboivien osuus on kasvanut kuudella prosentilla. Tiedot perustuvat Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen. Kyselyyn vastasi toukokuussa 2019 tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista.Kyselyyn vastaajista 41 prosenttia harrastaa itsetyydytystä kerran viikossa tai useammin.Innokkaimpia masturboijia ovat 18–24-vuotiaat, joista lähes puolet uppoutuu sooloseksin saloihin useamman kerran viikossa.Miehet ovat huomattavasti naisia aktiivisempia tyydyttämään itseään. Miehistä yli puolet eli 55 prosenttia masturboi vähintään kerran viikossa, kun taas naisista näin toimii 27 prosenttia.– Itse harrastan itsetyydytystä noin pari kertaa viikossa piristykseksi. Yleensä auttanut mielialaan, kun on masentanut, ollut surullinen tms., 29-vuotias mies kertoo.

Sooloseksi rentouttaa

Säteilee positiivisesti kaikkeen seksiin