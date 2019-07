Seksi & Parisuhde

”Vireämpää, kiihottavampaa, naiset ovat kauniimpia”, tunnustaa viisikymppinen mies – kesä aktivoi seksihalut

Mielitekoja ulkona

Käy säännöllisesti seksitautitesteissä. Sukupuolitaudit voivat olla myös täysin oireettomia. - Seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi

4 vinkkiä hyvään kesäseksiin

Etsi seuraa avoimin mielin. Jos olet sinkku, lähde festareille ja tapahtumiin. Seuraa voi etsiä myös ottamalla aktiiviseen käyttöön seuranhakusovelluksia. Ole itsellesi ja kumppanillesi rehellinen. Kerro avoimesti, mitä haluat suhteelta. Jos olet parisuhteessa, käytä loma hyödyksi ja kokeile kumppanin kanssa jotain uutta. Lue vaikka parisuhteeseen tai seksiin liittyvää kirjallisuutta tai kokeile vibraattoria. Käy säännöllisesti seksitautitesteissä. Sukupuolitaudit voivat olla myös täysin oireettomia.