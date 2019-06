Seksi & Parisuhde

Paras kesäromanssi on ikimuistoinen – ”Vasta tuona kesäiltana alkoi loppuelämän rakkaus”

Rakkaus alkoi ja päättyi samalla paikalla

”Lentelen kuin lintu rakastuneena”

Ola oli rauhallinen, mutta itse olin niin villi, että iskin silmää muillekin. Mutta hauskaa oli.





”Kesällä on fiilis olla parisuhteessa”





En ole ennen ollut sitoutunut kesäisin, olen ollut vain villi ja vapaa,





Monilla on ollut ikimuistoinen kesärakkaus, jonka muistoa kultaavat kaikki kesään kuuluvat ihanuudet: valoisat yöt, vapaus, lämpö. Vaikka rakkauskesä olisi ollut hyytävän kylmä, se muistetaan usein juuri sopivan lämpöisenä.Iskelmissäkin rakkaus alkaa usein kesällä. Marraskuun kuumista tunteista kertovaan sanoitukseen eivät kovin monet voisikaan samaistua. Myös elokuvissa on yleensä kesä, kun lempi leiskuu, vaikka suutelukohtaus räntäsateessa voisi olla jopa vaikuttavampi.Usein se ikimuistoisin kesäromanssi on ensirakkaus. Ensimmäinen haparoiva askel rakkauselämään on huomattavasti helpompaa ottaa kesäsäässä kuin toppatakin uumenista.Mutta on kesä tarjonnut yllätyksiä kaikenikäisille. Eräs edesmennyt vanha nainen kertoi kokeneensa parhaan ”kesäromanssinsa” yli 80-vuotiaana. Kesärakkaus alkoi puistonpenkillä ja siinä se myös päättyi. Kun syksy tuli, Raili https://www.is.fi/haku/?query=raili päätti: se oli siinä.Kesärakkauksien runsautta selitetään sillä, että kesällä olemme mukavia, rentoja ja jopa paremman näköisiä kuin talvella. Kesällä on myös enemmän tilaisuuksia rakastumiseen – jos ei jumiudu erakkona mökille.Sanotaan, että kesäromanssit eivät yleensä jatku syksyllä, mutta kyllä monet pitkät parisuhteet ovat alkaneet juuri kesällä. Ehkä edellä mainitun Railinkin olisi kannattanut venyttää puistoromanssiaan syksyyn. Mutta muisto voi olla häikäisevän hyvä, vaikka kesärakkaus olisi vain kesärakkaus.Helsinkiläinen Marja Savolainen https://www.is.fi/haku/?query=marja+savolainen , 76, ei arastele muistella kesärakkauksiaan, nehän ovat vain positiivisia kokemuksia.– Voi voi, niitä on ollut monta, Savolainen naureskelee.Paras kesärakkausmuisto Savolaisella on nuoresta herrasmiehestä, jonka hän tapasi 17-vuotiaana Hämäläisten talon eli Hämiksen tansseissa.– Mentiin sitten yhdessä juhlimaan Seurasaareen, siitä se lähti. Seurasaaressa poltettiin silloin juhannuskokkoa. Se oli lämmin kesä, en tosin muista muita kuin lämpimiä kesiä, Savolainen naurahtaa.Savolainen muistelee, että kyseessä oli kesä 1960. Se oli aikaa, jolloin nuoret alkoivat ottaa lisää vapauksia. Myöhempiin aikoihin verrattuna meno oli kuitenkin silloin vielä varsin hillittyä.– Oltiin vähän hutikassa, kun käveltiin Seurasaaresta. Asuin silloin velipojan luona. Hän tuli aina nuuhkimaan, ettei flikka haise alkoholilta, Savolainen muistelee.Savolaiseen teki vaikutuksen nuoren miehen herrasmiesmäisyys. Olaksi https://www.is.fi/haku/?query=olaksi kutsuttu mies oli jo valmistunut diplomi-insinööriksi.– Ei ollut mikään jätkä, Savolainen muistelee.Heidän heilastelunsa ei loppunut syksyn saapuessa. Seurustelua kesti muutaman vuoden.– Ola oli rauhallinen, mutta itse olin niin villi, että iskin silmää muillekin. Mutta hauskaa oli, Savolainen muistelee nuoruuttaan.Marja Savolainen näyttää lompakostaan kuvia jälkipolvestaan. Rakkaudesta hän ei enää haaveile, vaikka yksin asuukin – ei edes pienestä kesäromanssista.– Ei tässä vanha akka enää sellaisesta haaveile. Nyt mä saan nukkua yksin – ja aikun mä nautin siitä.Tosin Marja Savolainen myöntää, että rakastuminen se vasta nautintoa onkin.– Rakastuminen on paras olotila. Mähän lentelen kuin lintu rakastuneena, Savolainen naurahtaa. Emma https://www.is.fi/haku/?query=emma , 17, Malla https://www.is.fi/haku/?query=malla , 18, ja Laura https://www.is.fi/haku/?query=laura , 17, nauttivat kesäpäivästä Helsingin Tokoinrannan nurmikolla. Rakastuminen on aihe, josta tytöt puhuvat mielellään – tietenkin. Sitä ei vielä voi tietää, muisteleeko joku heistä aikanaan kesää 2019 suuren romanssin aikana.Yhtä mieltä tytöt ovat siitä, että kesällä on helpompi rakastua, koska ei ole stressiä opinnoista ja muusta.– Enemmän tapaa ihmisiä ja on hyvä mieli. Kesällä on fiilis olla parisuhteessa, Laura toteaa.Lauralla on ”aluillaan oleva” suhde, joka alkoi tänä kesänä sosiaalisessa mediassa. Hän on huomannut, että syksyllä alkavat ihastukset päättyvät aina huonosti.Malla on seurustellut puoli vuotta. Tämä on ensimmäinen kesä, kun hän on sitoutunut seurustelusuhteeseen, joten tämä kesä tuskin unohtuu häneltä koskaan.– En ole ennen ollut sitoutunut kesäisin, olen ollut vain villi ja vapaa, Malla kertoo.Emmalla ei ole nyt mitään vipinää, mutta hänellä on takanaan hyvä kannustusjoukko, jotta kesän aikana tapahtuisi jotakin.– Me haaveillaan, että Emmallekin tulee kesäromanssi, Malla kertoo.kesärakkausmuistoni on vuodelta 1977, kun olin 18-vuotias. Juhannuksena Mustikkamaalla tapasin tytön, jonka kanssa oltiin yhdessä seitsemän vuotta. Pieni jurri auttoi tutustumisessa. Sinä kesänä hittikappale oli Ajetaan tandemilla, joka soi Mustikkamaallakin. Sää oli kyllä huono – muistaakseni (juhannuksena 1977 suuressa osassa maata lämpötila oli alle 15 astetta).kesä 1970, kun tapasin komean Peten lavatansseissa Nurmijärvellä. Odotin todella innokkaasti hänen soittoaan, joka sitten tulikin. Oli ihana kesäpäivä, kun menimme Peten moottoripyörällä Luukkiin – tai saattoi se olla vain mopo. Tapasimme vain muutaman kerran. Kun Pete ei enää soittanut, suru oli suuri. Olin todella ihastunut ja ehdin jo kuvitella, että tästä seuraisi jotakin suurta. Emme törmänneet koskaan enää toisiimme. Nyt tuskin enää tunnistaisimme toisiamme.

Tapasin

tyttöystäväni 11 vuotta sitten loppukesästä ravintola Lostarissa. Seuraavana päivänä menimme Seurasaareen, oli semilämmin sää. Kun on lämpöä ja valoa, ihmiset ovat avoimempia. Paha mennä sanomaan, olisiko seurustelumme alkanut myös talvella.

13 vuotta

sitten tapasin siskoni kesähäissä miehen, josta tuli aviomieheni. Se oli lämmin elokuun ilta. Ehdin etsiä aviomiesehdokasta 40-vuotiaaksi asti, vasta tuona kesäiltana alkoi loppuelämän rakkaus. Olimme kyllä harjoitelleet yhdessäoloa jonkin aikaa, kun olin 19-vuotias. Tyyppi oli parinkymmenen vuoden ajan aina välillä mielessäni, mutta suuri rakastuminen tuli kuitenkin yllätyksenä.