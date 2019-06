Seksi & Parisuhde

Etäisyys kumppaniin alkaa syntyä yllättävän helposti – apukeinot, jos kesäero uhkaa

Tekeminen ei paikkaa läheisyyttä





Avoimuus ennen kaikkea

En jätä kertomatta asioita itsestäni. Olen avoin menneestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Siitä, minkä tiedän. Olen silti hienotunteinen ja kohtelen toista kunnioittavasti. En jätä pettymyksiä ja muita ikäviä asioita hampaankoloon.





Harjoittelulla hyvä tulee

Etsikää rauhallinen paikka ja istukaa lähekkäin.

Laita silmät kiinni ja kuuntele ensin lähistöltä kuuluvia ääniä. Tunne sitten puolisosi kosketus, lämpö ja hengitys.

Ajattele, että sinulla on puoliso ja hän on vierelläsi.

Kertokaa kumpikin muutamalla sanalla yksi myönteinen ja yksi kielteinen muisto tai asia parisuhteestanne.

Kuuntelijana keskity kuuntelemaan ja arvosta sitä, mitä puolisosi kertoo sinulle.