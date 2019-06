Ensihoitaja vietti kuuman yön naisen kanssa – vuoden päästä he kohtasivat yllättävässä tilanteessa samassa paikassa

Seksi & Parisuhde

Ensihoitaja vietti kuuman yön naisen kanssa – vuoden päästä he kohtasivat yllättävässä tilanteessa samassa pai

Kiusallinen työhaastattelu

Oletko sinä törmännyt entisiin kumppaneihisi yllättävissä yhteyksissä? Moni on, ja monesti tilanteet ovat sangen mieleenpainuvia.– Kerran lähdin minua noin 10 vuotta vanhemman naisen matkaan ja vietin yhden kuumimmista öistä tämän naisen kanssa. Hänen kotinsa oli hyvin persoonallinen ja hyvällä paikalla, joten mieleen painui mahtavan seksin lisäksi asunto. Tästä noin vuoden päästä seisoin jälleen yöllä samaisen asunnon eteisessä. Tällä kertaa vain ensihoitajan roolissa ja hoitamassa entisen hoitoni aviomiestä. Katseista ja punastelusta päätellen olin minäkin jäänyt mieleen, kertoo nimimerkki Hoidosta hoitoon.Joskus entiseen on ihan kiva törmätä, tuumaa nimimerkki Haittaako se.– Itsellä kävi niin, että baarista vällyjen väliin. Seuraavan kerran sama merenneito viiden vuoden päästä tansseista vei mukanaan.Joskus taas entinen kumppani on läsnä liki jokapäiväisessä arjessa.– Vietin kerran fetismipitoisen illan kauniin naisen kanssa. Nainen piti huolen siitä, että ei paljoakaan kertonut itsestään. Mutta nykyään näen hänet useita kertoja viikossa kaupassa, jossa hän on töissä. Mietin, että pitäisikö joskus oikein esittäytyä, mutta ehkä hän jo muistaakin minut ja kiihkeän erikoisen illan, kirjoitta eräs lukija.Tero kohtasi entisensä yllättäen kriittisessä työtilanteessa.– Kiusallisiin jälleen kohtaaminen omalla kohdalla oli se että, kahden vuoden takainen yhden yön seikkailu oli haastattelemassa minua tulevalla työpaikalla. Valinta osui kohdalle kiusallisesta puolituntisesta huolimatta. Onneksi oli pääkonttorin hommissa eikä tässä toimipisteessä.Jeren kanssa heilastelleesta naisesta paljastuikin myöhemmin yllättäviä totuuksia.– Kun tulin kouluttamaan, yhtäkkiä siinä istuikin juuri kahta päivää ennen kaveriseurueesta bongattu ja aktiivisesti sen kanssa päivän vietetty nainen, joka olikin kahden lapsen äiti ja 13 vuotta onnellisessa avioliitossa asuva 33-vuotias rouva. Nyt jo puoli vuotta hän tekee minulle töitä, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Välillä kyllä yrittää, mutta minulla on jo vakavampi suhde kiikarissa.Muisti saattaa palata yllättävässä kohtaamisessa pätkittäin.– Kerran olin pankissa töissä ja kassalle tuli raskaana oleva nainen. Sanoin, että kas kummaa, olen naapurikunnasta. Sitten katsoimme toisiamme ja tuli vuotta aiempi juhannus pätkittäin mieleen. Totesin vain, että no onneksi vasta nyt raskaana, kirjoittaa Pexi.