Seksi & Parisuhde

Miehet paljastavat, mikä sytyttää heidät kiihkeään seksiin: ”Et voi epäonnistua ellet ole humalassa”

Tietty katse, oikea ihminen Koskettaminen hellästi Riisuminen yhdessä Hyväillään, kukin tyylillään Silmiin katsoen Sopiva rytmitys ja syvyyden vaihteleminen Suutelu juuri ennen kohtaa kahdeksan Silmiin katsominen loppuhuipennuksen aikana Suudellaan, rakastetaan ja arvostetaan kumppania Kohdat 4–9 toistetaan 45 minuutin kuluttua + aamulla

”Nainen, joka osaa kertoa mitä haluaa”

Aina himokas nainen Nainen, joka haluaa kokeilla kaikkea Nainen, joka pitää huolta hygieniasta Nainen, joka osaa kertoa miehelle mitä haluaa Nainen, josta on liikunnallistakin huvia

Perinteisin menoin