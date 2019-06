150 suomalaista kertoi, millaista on aivan tavallinen seksi – vastaukset laittavat käsityksesi vaniljaseksistä täysin uusiksi

Seksi & Parisuhde

150 suomalaista kertoi, millaista on aivan tavallinen seksi – vastaukset laittavat käsityksesi vaniljaseksistä

Mitä se vaniljaseksi sitten on?

Yhdyntäkeskeinen seksi niin, että molemmat saavat

Välineet ja fantasiat kuuluvat tavalliseen seksiin

Rajut, kovatkin otteet

”Kaikki, mikä tuntuu hyvältä, ei mikään rikollinen”

Perinteiset asennot

Pieni takapuolen läpsyttely

”Tavalliseen seksiin kuuluu itsetyydytys, suuseksi, erilaisten asentojen kokeileminen, lelut ja uuden kokeileminen”

Kaikki 69:stä syleilyyn

”Lähetyssaarnaaja, ihanan intiimi ja toisen paino tuntuu ihanalle”

Kohtalainen alistaminen ja kiinnipito, mutta myös lämpö ja läheisyys

”Hellittely, hyväily, suukottelu, hieronta, joiden jälkeen rauhallinen yhdynnän aloitus, joka päättyy melko rajuun lopetukseen”

Se, että joka kerta on suuseksiä

”Tavalliseen seksiin kuuluvat tunteet, hyvä olo ja nautinto, rentoutuminen, ja kun seksiä ei harrasta niin usein, jokainen kerta on todella upea”

Se, että kumpikin saa

”Hyväily, halailu, suukottelu, pitkät silitykset sekä sen kertominen toiselle, miten paljon arvostaa ja rakastaa sekä haluaa häntä”

Peppuseksi

Seksi aamulla tai nukkumaan mennessä

